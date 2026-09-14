Viniciusova přítelkyně zveřejnila emotivní rozlučku. Její bodyguard se ženou zahynuli při nehodě v Brazílii

V 8:35 ráno místního času přijala koncesionářská společnost Rota Verde hlášení o havárii motocyklu Triumph Street Triple RS na kilometru 201+227 dálnice BR-060, směr jih. V 9:02 lékaři potvrdili smrt řidiče. O čtyřiadvacet minut později, v 9:26, zemřela po marné resuscitaci i spolujezdkyně. Dva lidé, kteří ještě den předtím žili běžný víkend mezi motorkáři z okolí Goiânie, byli pryč dřív, než se o nich svět vůbec dozvěděl.
Kdo byla Virginia Fonsecová a proč její slova rezonují
Virginia Fonsecová patří k nejviditelnějším ženám Brazílie. Moderuje sobotní show Sabadou com Virginia na SBT, v květnu 2026 měla přes 56 milionů sledujících na Instagramu a byla druhou nejsledovanější Brazilkou na této síti. Letos v létě veřejně obnovila vztah s Viniciusem Jr., hvězdou Realu Madrid. Kolem jejího domu v Goiânii média už dříve popisovala zpřísněný bezpečnostní režim, osobní ochranka v jejím životě není luxus, ale nutnost.
Právě proto její rozloučení s Rogériem Ramosem nezní jako formální kondolence zaměstnavatele. Na Instagram Stories napsala o „zlomeném srdci“, děkovala za „péči a ochranu“, označila Ramose za „porto seguro“, tedy bezpečný přístav celé rodiny. Zmínila, že ještě nedávno byl s nimi v São Paulu a pomáhal se zabezpečením dětí. A přidala slib: že se rodina spojí, aby se Heloísa nikdy necítila opuštěná, a že pozůstalí s ní mohou počítat „pro absolutně vše“.
Co se stalo na BR-060
Nedělní ráno 13. září 2026 vypadalo jako běžný výjezd skupiny motorkářů. Rogério Ramos řídil Triumph Street Triple RS, za ním seděla jeho manželka Paulla Regina Rodarte Camilová. Podle svědka z motorkářské skupiny Ramos vybočil, aby se vyhnul automobilu, a po návratu do stopy ztratil kontrolu nad strojem. Motocykl sjel z vozovky a narazil do stromu.
Koncesionář Rota Verde, který spravuje úsek dálnice, zveřejnil přesný časový sled:
- 8:35 — přijetí hlášení o nehodě na km 201+227
- 9:02 — potvrzení smrti řidiče na místě
- 9:26 — potvrzení smrti spolujezdkyně po resuscitaci
Rychlostní limit v daném úseku činí 80 km/h. Svědek hovořil o nerovnosti vozovky jako možné příčině ztráty kontroly, ale Rota Verde tuto verzi popřela a odkázala na probíhající expertízu, která má teprve určit přesnou příčinu i dynamiku nehody. Vyšetřování tedy zůstává otevřené a obě verze je třeba brát jako předběžné.
Bývalý policista, ne anonymní člen ochranky
Rogério Camilo Ramos nebyl náhodný bodyguard z agentury. Podle Úředního věstníku státu Goiás byl 23. června 2025 povýšen na poručíka vojenské policie a o necelý měsíc později, 18. července 2025, převeden do placené rezervy. Část lokálních médií psala o odchodu od policie „před dvěma měsíci“, ale státní dokumenty ukazují, že k převodu do rezervy došlo více než rok před nehodou.
Po odchodu od policie pracoval jako osobní ochránce Fonsecové. Z jejího textu vyplývá, že nešlo o čistě profesní vztah: nazývala ho součástí „naší rodiny“, připisovala mu roli ochránce dětí a jeho přítomnost popisovala jako zázemí, na které se mohla spolehnout. Když píše o „andělech strážných“ pro Heloísu, mluví o obou manželích zároveň. Oba jsou pryč. A dvanáctiletá dívka přišla o oba rodiče naráz.
Co zůstává nezodpovězeno
Kdo převezme péči o Heloísu, veřejně oznámeno nebylo. Stejně tak se k pondělku 14. září nepodařilo dohledat samostatné vyjádření Viniciuse Jr.; doložená je pouze jeho přítomnost s Virginií v Madridu o víkendu GP Španělska, kam se influencerka vrátila den před nehodou. Jak Fonsecová vyřeší zabezpečení své rodiny po ztrátě člověka, který podle jejích slov hlídal i její děti, zatím nekomentovala.
Expertíza na BR-060 teprve běží. Svědecká verze a verze správce silnice si odporují. Jisté je zatím jen to, co zůstalo na krajnici u Guapó: zničený motocykl, dva mrtvé a dcera, které někdo bude muset vysvětlit, proč se rodiče z nedělního výjezdu nevrátili.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle