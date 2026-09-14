Na draftu ho dvakrát odmítli, teď Galvas zamotává hlavu Pittsburghu. Sólo gól přes celé hřiště se šíří internetem

Dvakrát přehlédnutý, potřetí vyvolený
Když Pittsburgh Penguins letos v červnu sáhli po Galvasovi na 54. místě draftu, šlo o hráče, kterého liga dvakrát vědomě nechala projít. V roce 2024 figuroval jako 33. mezi mezinárodními bruslaři v žebříčku NHL Central Scouting. O rok později klesl na 51. příčku. Ani jednou se nenašel tým, který by riskoval draftovou volbu na menšího obránce s lehkým rámem. Liberecký juniorský trenér Patrik Augusta to pro NHL.com komentoval přímo: v prvním roce ho nedraftování nepřekvapilo, protože velikost byla jasná brzda, a jako vedlejší faktor zmínil i slabší angličtinu.
Jenže mezi druhým a třetím draftovým rokem se něco změnilo. Galvas odehrál 32 zápasů v české extralize s bilancí 24 bodů, na juniorském mistrovství světa přidal 9 bodů v 7 zápasech, získal stříbro a nominaci do all-star týmu turnaje. Najednou měl na kontě 113 extraligových startů proti mužům a účast na seniorském šampionátu. Dovednosti začaly převažovat nad obavami z postavy.
Červencový plán: ještě rok doma
9. července 2026 oznámil Pittsburgh podpis tříleté nováčkovské smlouvy. Tentýž den Bílí Tygři Liberec zveřejnili zprávu, která nepotřebovala interpretaci: „Galvas podepsal kontrakt s Pittsburghem. Sezonu 2026/27 stráví u Tygrů.“ Liberec přitom v textu naznačil, že z klubů NHL před draftem cítil největší zájem právě z Pittsburghu.
Plán dával smysl. Nováčkovský kontrakt běží, hráč dozrává v extralize, Pittsburgh nemusí spěchat. Klasická cesta pro evropského prospekta, který ještě není v první pětce systému. Galvas v oficiálním přehledu NHL.com mezi pěticí nejlepších prospektů Penguins skutečně nefiguroval.
Září v Detroitu: scénář se komplikuje
Turnaj prospektů v Detroitu měl být formalita. Příprava na komfort v systému, jak to sám Pittsburgh komunikoval, předsunutý krok před hlavním kempem, ne izolovaná show. Galvas ale od prvního střídání hrál, jako by červencový plán nečetl.
V úvodním zápase proti Columbusu nastoupil v prvním obranném páru po boku Finna Hardinga. Dirigoval jednu z hlavních přesilovkových formací. A v nájezdech rozhodl o výhře 2:1, při celkové převaze Pittsburghu 47:19 na střely. Fanouškovský web PensBurgh ho po zápase zařadil vedle bratří Ruckových mezi nejvýraznější hráče turnaje. Na sociálních sítích mezitím koluje video jeho sólové akce přes celé hřiště, které přitahuje pozornost i za hranicemi obvyklé prospektové bubliny.
Důležité je, co to znamená v kontextu: hráč, který před turnajem nebyl mezi top prospekty systému, najednou vypadá jako někdo, kdo si říká o víc než o návrat do Liberce.
Hutson, ale s otazníkem
Typologicky nejbližší srovnání, které nabízejí zámořská média, je Lane Hutson, menší levý obránce s výjimečnou mobilitou, prací s pukem a první přihrávkou. Daily Faceoff ale k tomuto srovnání připojuje zásadní výhradu: Hutson má robustnější parametry a u Galvase zůstává fyzická projekce větším otazníkem. Srovnání tedy platí pro herní styl, ne pro strop kariéry.
A právě tady je jádro celého příběhu. NHL nedraftuje jen současnou kvalitu, ale projekci do fyzicky extrémního prostředí. Galvas měl dovednosti dávno, chyběla jistota, že jeho tělo unese nároky nejlepší ligy světa. Ta jistota pořád není stoprocentní. Ale každý zápas v Detroitu ji posouvá blíž.
Kalendář rozhodnutí
Klíčové termíny, které určí Galvasovu nejbližší budoucnost:
- 17. září — Pittsburgh otevírá hlavní tréninkový kemp. Pokud Galvas dostane pozvánku, je to první oficiální signál, že červencový plán nemusí platit.
- 21.–26. září — předsezonní zápasy Penguins. Čtyři šance ukázat se proti hráčům s NHL smlouvami.
- 30. září — start základní části. Finální škrty soupisky.
Realisticky: otevření sezony v NHL je nepravděpodobné. Ale hlavní kemp? Ten je na dosah. A pokud tam Galvas bude hrát stejně jako v Detroitu, Pittsburgh bude muset přehodnotit scénář, který ještě před dvěma měsíci vypadal jako hotová věc.
Liberec má smlouvu, Pittsburgh má plán. Galvas má zřejmě jiný názor.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka