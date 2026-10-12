Dominika Gottová nevypravila matce pohřeb: Zasáhnout musela Ivana!

Antonie Zacpalová měla s Karlem Gottem dceru Dominiku. Antonie Zacpalová s dcerou Dominikou Gottovu. Dominika s otcem Karlem Gottem. Dominika Gottová nezařídila pohřeb své matky. Dominika Gottová měla údajně z matky tahat peníze. Dominika má problémy s dluhy a alkoholem. Dominika Gottová. Psychické problémy se na Dominice Gottové hodně podepsaly. Ivana Gottová byla Dominice také trnem v oku. Karel Gott s manželkou Ivanou. Ivana Gottová. Ivana Gottová s knihou. Karel Gott a Ivana Gottová. Manželé Gottovi.
Po smrti Antonie Zacpalové (†91) se rozhořela pořádná ostuda! Matka Dominiky Gottové (53) zemřela už 5. října, její dcera však dosud nezařídila poslední rozloučení. Hrozí tak pohřeb na náklady obce. Situaci se nyní podle informací Expresu rozhodla zachránit Ivana Gottová (50), která je údajně připravena vše zaplatit ze svého.
Ivana Gottová musela zasáhnout
Smrt někdejší partnerky Karla Gotta provázejí komplikace. Její jediná dcera Dominika Gottová žije ve Finsku a
podle informací Expresu dosud nesjednala matčin pohřeb. Přestože zákonná lhůta pro jeho zajištění již uplynula, poslední rozloučení stále není domluvené. Do celé záležitosti se proto údajně rozhodla vložit Ivana Gottová. Nechce dopustit, aby žena, která jejímu manželovi porodila první dítě, odešla bez důstojného rozloučení. Chystá zařídit pohřeb
"Ivana nechtěla, aby Tonička měla sociální pohřeb. Prostě by si neodpustila, kdyby žena, se kterou měl její muž první dítě, byla pohřbena jako člověk, o kterého se nikdo nepostaral. Rozhodla se proto, že sama zaplatí důstojný pohřeb," uvedl pro Expres zdroj z jejího okolí. Gottová přitom údajně dlouho váhala, zda má do rodinných záležitostí Dominiky vůbec zasahovat.
Jejich vztahy totiž v minulosti poznamenaly veřejné spory.
"Ivana nechtěla zasahovat do rodiny Dominiky. Když ale viděla, kam až celá situace dospěla, řekla si, že to takhle nechat nemůže. Nechtěla, aby dcera jejího manžela měla z ostudy kabát," doplnil zdroj. Dominika shání peníze na letenku
Nejstarší dcera Karla Gotta se mezitím potýká s finančními problémy. Se svým manželem Timem Tolkkim žije ve Finsku, kde podle Expresu nemají stabilní zaměstnání a obývají sociální byt. Po smrti matky měla Dominika kontaktovat známé v České republice a žádat je o peníze na letenku do Prahy. Minimálně jeden člověk jí údajně finančně pomohl. Dominika již dříve uvedla, že chce matce pohřeb zařídit po svém příjezdu. Podle Expresu však dosud žádné poslední rozloučení nesjednala, přestože první kroky mohla podniknout i ze zahraničí.
Antonie Zacpalová, někdejší tanečnice Hudebního divadla Karlín, přivedla v roce 1973 na svět Gottovu prvorozenou dceru. Poslední roky života strávila v zařízení pro seniory v pražských Vysočanech. Právě tam chtěli podle Expresu vyčkat do pondělí 12. října, zda se Dominika ozve a pohřeb začne řešit. Pokud by se tak nestalo, měla by být kontaktována pohřební služba Pegas, která by následně mohla jednat s Ivanou Gottovou. Zda Ivana poslední rozloučení skutečně uhradí, zatím není potvrzeno. Podle informací Expresu je však připravena pomoci a zajistit, aby se někdejší partnerce jejího zesnulého manžela dostalo důstojného rozloučení.
Zdroj: Aplausin.cz/Expres.cz