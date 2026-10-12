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Dominika Gottová nevypravila matce pohřeb: Zasáhnout musela Ivana!

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Dennívýzva
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Po smrti Antonie Zacpalové (†91) se rozhořela pořádná ostuda! Matka Dominiky Gottové (53) zemřela už 5. října, její dcera však dosud nezařídila poslední rozloučení. Hrozí tak pohřeb na náklady obce. Situaci se nyní podle informací Expresu rozhodla zachránit Ivana Gottová (50), která je údajně připravena vše zaplatit ze svého.
Dominika Gottová a Ivana Gottová.

Dominika Gottová a Ivana Gottová.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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