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Štěpán Kozub (30) čelí ostré kritice kvůli kontroverznímu vtipu na adresu dětí ze speciálních škol. Přesto se nehodlá za svůj humor omlouvat ani ho vysvětlovat. Na jeho obranu se nyní postavil Leoš Mareš (50). Ten v Ranní show Evropy 2 prozradil i překvapivé informace o Kozubově dobročinnosti.
Kozub čelí velké kritice
Štěpán Kozub rozpoutal pořádnou bouři. Ve scénce, kterou zveřejnil na sociálních sítích, označil děti ze speciálních škol za „degeny“. Jeho slova pobouřila veřejnost i některé známé osobnosti. Kriticky se ozvaly například Tamara Klusová a Nikol Leitgeb. Zatímco mnozí očekávali omluvu, komik dal jasně najevo, že svůj humor vysvětlovat nehodlá. Zastání však našel u svého kamaráda Leoše Mareše.
Mareš se Kozuba zastal
Leoš Mareš se kontroverznímu vystoupení věnoval v ranním vysílání Evropy 2. Podle moderátora lidé Kozubův vtip špatně pochopili. Ve skutečnosti prý nešlo o urážku postižených dětí, ale o poukázání na pokrytectví společnosti.
"Vy za mě upozorňujete na pokryteckou společnost, za mě je to kritika našeho pokrytectví," prohlásil Mareš.
Samotný Kozub se však do rozsáhlého vysvětlování nepustil. Podle svých slov si už dávno slíbil, že své vtipy nebude obhajovat.
"Řeknu jen jednu věc. To, co dělá komik, v tomto případě já, nemá nic společného s tím, co si ve skutečnosti myslí," uvedl. Mareš odhalil Kozubovo tajemství
Moderátor se následně rozhodl prozradit něco z komikova soukromí. Podle jeho slov Kozub pravidelně věnuje obrovské částky na pomoc nemocným dětem.
"Štěpán Kozub po každém svém stand-upu posílá 300 tisíc korun na dětskou onkologii. Po ostravské aréně to bylo dokonce 800 tisíc korun. Dělá to pokaždé a úplně automaticky," prozradil Mareš. Připomněl také Kozubovu roli ve filmu Spolu, ve kterém ztvárnil muže s autismem. Kvůli natáčení se měl intenzivně seznamovat s prostředím lidí s tímto postižením. Diváci se rozdělili na dva tábory
Do vysílání se zapojili také posluchači. Někteří se komika zastali a tvrdili, že humor by neměl mít hranice.
"Je to vtípek. Buď to někdo vezme, nebo nevezme. A tohle je prostě Štěpán," uvedla posluchačka Jana. Podobný názor zastávala i pěstounka Lenka, která pečuje o dítě s postižením. Podle ní není správné požadovat omluvu za každý kontroverzní vtip. Kozub tak nadále zůstává terčem kritiky, ale zároveň má řadu zastánců. Jedno je však z jeho vyjádření zřejmé. Svůj drsný humor měnit ani vysvětlovat nehodlá. Zdroj: Aplausin.cz/Evropa 2