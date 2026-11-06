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Diego Fernández, chemický inženýr: „Stěny i tenisky čistím jedlou sodou rozmíchanou ve vodě“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Na pečení ji má doma skoro každý. Diego Fernández s ní ale […]
Diego Fernández, chemický inženýr: „Stěny i tenisky čistím jedlou sodou rozmíchanou ve vodě“
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 06.11.2026 04:54
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