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Jak funguje 3D tiskárna, která vytiskne maso, čokoládu i lidské orgány. Stojí na principu, který pochopí každý

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Digitální model, software, který ho rozřeže na plátky, a hlava, která je vrství jeden na druhý. Víc za tím není, ať tisknete plast, čokoládu, nebo živé buňky.
3D tiskárna, tisk výrobku

3D tiskárna, tisk výrobku

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:54

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