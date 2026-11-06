Kdo má v kredenci tuhle cukřenku po babičce, ať ji nedává do bazaru. Sběratelé za ni platí i 56 000 Kč

V některých rodinách se po předcích dochovala hranatá stříbrná krabička se zámečkem, ke které se klíč dávno ztratil. Dnes v ní leží knoflíky nebo stará lžička a málokdo ví, k čemu kdysi sloužila. Sběratelé to vědí dobře a na aukcích o takové kusy soupeří.
Proč se cukr zamykal
Krabička může být biedermeierová cukřenka ve tvaru truhličky. Stříbrné cukřenky s víkem a zámkem vyráběli vídeňští zlatníci v první polovině 19. století. Zámek měl chránit obsah. Cukr tehdy patřil k cenným zásobám a hospodyně ho zamykala stejně jako jiné drahé věci v domě.
Do domácností přicházel ve velkých tvrdých homolích, které se těžko dělily. Ředitel dačického cukrovaru Jakub Kryštof Rad proto v roce 1841 sestrojil lis na kostky. Patent na něj dostal o dva roky později.
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Vídeňská cukřenka z té doby má obvykle tyto znaky:
obdélníkovou stříbrnou schránku s víkem na pantu, zámek na malý klíček, často zlacení uvnitř, na víku někdy ozdobnou plastiku, třeba hrušku.
Prozradí ji i punc. Rakouské úřední punce na stříbro podle zákona z roku 1824 obsahovaly letopočet a používaly se až do roku 1866, takže rok výroby přečtete přímo z puncu. Vídeňské stříbro té doby bývá značené jako 13lotové, což odpovídá 812,5 dílu stříbra z tisíce. Hledejte i iniciály zlatníka, protože přiřazení ke známé dílně může cenu výrazně zvýšit.
Pozor na alpaku. Tahle slitina mědi, niklu a zinku vypadá jako stříbro a od 19. století se z ní dělalo postříbřené nádobí, stříbro to ale není. Dnešní český punc na staré cukřence nehledejte. Staré kusy nesou rakouské značky z doby vzniku, které Puncovní úřad dodnes uznává jako platné. Jistotu dá katalog nebo odborník.
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Nejvyšší doloženou cenu zaznamenal vídeňský aukční dům Dorotheum na aukci stříbra v prosinci 2022. Kus z roku 1838 se vydražil za 2 304 eur včetně poplatku kupujícího a DPH, což je podle kurzu ČNB ze 3. listopadu 2026 zhruba 56 000 Kč. Šlo o mimořádný kus. Podobná cukřenka na online aukci téhož domu vážila skoro stejně, a přesto se prodala mnohem levněji:
Vlastnost Dražší kus Levnější kus Rok v puncu 1838 1857 Zámek ano, i s klíčem chybí Monogram se šlechtickou korunkou ano Cena 2 304 eur 390 eur
Cenu tedy zvedají zachovaný zámek s klíčem a reprezentativní výzdoba. Chybějící zámek nebo poškození ji naopak srazí.
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Běžné porcelánové cukřenky s cibulovým vzorem lidé na Bazoši letos na podzim nabízeli zhruba za 249 až 800 Kč. Kdo mezi ně zařadí stříbrnou truhličku, riskuje, že odejde za cenu obyčejného nádobí.
V bazaru mezi běžným nádobím může stříbrná cukřenka odejít za zlomek ceny, kterou by za ni dali sběratelé. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Výkupna zváží kov, zohlední ryzost a zaplatí jen za gramy stříbra. Dražší cukřenka z vídeňské aukce přitom vážila necelé půl kila a vydražila se za 2 304 eur, tedy za mnohem víc, než by za ni dostal ten, kdo ji prodá jako šrot. Ne každá stará cukřenka je poklad, ale zjistit to se vyplatí.
Co udělat před prodejem
Nejdřív si ověřte, jestli jde opravdu o stříbro. I soukromá osoba může staré zboží dobrovolně předložit Puncovnímu úřadu ke kontrole a označení. Služba se platí podle sazebníku. Úřad sídlí v pražské ulici Kozí a předmět mu musíte doručit fyzicky, buď osobně, nebo poštou jako doporučené cenné psaní s pojištěním.
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Než se obrátíte na odborníka, prohlédněte dno i víko, najděte všechny značky a pořiďte jejich ostré fotografie na dobrém světle. Připravte si také odpovědi na otázky, které vám znalec nejspíš položí: kolik cukřenka váží, jak je velká a odkud se v rodině vzala. Zajímavý kus pak nabídněte znalci nebo aukčnímu domu, který obchoduje se starým stříbrem.
Zdroje: https://dorotheum.com/en/l/8336075, https://www.dorotheum.com/en/l/8625937/, https://punc.gov.cz/wp-content/uploads/2025/09/Stare-puncovni-znacky-uznavane-jako-platne-2025-V1.pdf, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/puncovni-kontrola-zkouseni-a-oznacovani-S1670, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.sothebys.com/en/buy/interiors/_austrian-biedermeier-silver-sugar-box-d21b, https://www.chairish.com/product/16042245/antique-biedermeier-silver-sugar-box-with-pear-knob-attributed-to-thomas-dub-vienna-1863, https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpaka_%28slitina%29, https://www.denik.cz/gastronomie/cukr-vyroba-cesko/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Kry%C5%A1tof_Rad, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=cuk%C5%99enka+cibul%C3%A1k&rubriky=www&Submit=Hledat, https://sita.sk/byvaniehrou/mate-doma-stare-striebro-jedna-mala-znacka-moze-rozhodnut-ci-ma-cenu-desiatky-alebo-tisice-eur/