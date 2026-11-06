Pračka zapáchá a prádlo má bílé šmouhy? Problém není ve stroji, ale v množství prášku. Správná dávka je překvapivě malá

Většina domácností dávkuje od oka. Odměrka se plní po okraj, u špinavějšího prádla se ještě přisype, protože víc pěny přece musí znamenat čistší výsledek. Servisní oddělení velkých výrobců vidí důsledky takového zvyku denně. Samsung ve svém návodu k zapáchajícím pračkám uvádí, že nadbytečný prostředek vytváří ve vnější vaně nánosy, které časem začnou páchnout, a dodává, že vyšší dávka prádlo čistší neudělá. Siemens jako nejčastější původce bílých zbytků na oblečení jmenuje příliš štědře naplněnou zásuvku nebo dávkovací kouli. Spočítali jsme, kolik prášku standardní náplň potřebuje a kolik peněz rodina utratí za nadbytečné dávky. Vyšlo nám méně prášku a více peněz, než by člověk čekal.
Zápach z bubnu a bílé šmouhy prozrazují předávkování
Nadbytečný prášek se v pračce projevuje několika signály, které lidé obvykle přičítají stárnoucímu spotřebiči. Patří k nim:
bělavý povlak nebo šmouhy na tmavém oblečení, ztvrdlé ručníky, které po usušení drhnou, zatuchlý pach, který se drží i u čerstvě vypraného prádla, zásuvka obalená ztvrdlou kaší z detergentu, pěna při praní naprázdno bez jakékoli chemie.
Poslední bod slouží jako nejspolehlivější domácí test. Samsung doporučuje pustit prázdný cyklus bez prostředku. Objeví-li se v bubnu pěna, uvnitř pračky zůstávají usazeniny z dřívějších praní. Bosch k tomu přidává méně známý následek: příliš velká dávka nebo starý, zatvrdlý prostředek může způsobit, že voda začne vytékat ze zásuvky.
Proč se přebytek jednoduše nevypláchne? Moderní úsporné pračky hospodaří s vodou velmi střídmě. Nizozemský státní institut RIVM ve svém modelu počítá se třemi cykly po zhruba 17 litrech a ukazuje, že část rozpuštěného prostředku zůstává ve vlhkých vláknech i po máchání. Při dávce 150 gramů běžného prášku model vychází na 3,8 gramu rezidua v textilu, u 75 gramů koncentrátu na polovinu. Čím víc nasypete, tím víc ve tkanině i v útrobách stroje zbyde.
Aby byl obraz úplný, Siemens mezi původce bílých stop řadí i přecpaný buben, kde voda neproudí mezi kusy oblečení, a dále ucpaný filtr či vadnou odtokovou hadici. Rozlišit příčiny lze poměrně snadno. Pokud se potíže zhoršují po vydatnější dávce nebo u poloprázdného bubnu, ukazuje to na prášek. Stojí-li ve stroji voda nebo špatně odtéká, je na řadě filtr.
Kolik lžic prášku na kilo prádla stačí
Domácí návody se opakovaně odvolávají na jednoduché pravidlo: jedna polévková lžíce prášku na kilogram suchého prádla, u silně zašpiněných kusů až dvě. Evropská legislativa počítá se standardní náplní 4,5 kg suché tkaniny, podle které bývají sestaveny i tabulky na obalech prodávaných v Česku. Pro takovou náplň pravidlo vychází na čtyři až pět lžic.
Kolik to je v gramech, záleží na sypkosti konkrétního výrobku. Americký výrobce Seventh Generation u svého prášku uvádí, že jedna a půl lžíce váží 20 gramů. Jedna lžíce tedy odpovídá zhruba 13 gramům a běžná náplň si vystačí s přibližně 60 gramy. Pro srovnání: odměrky přibalované k některým práškům pojmou při plném nasypání i dvojnásobek.
Náplň suchého prádla Lžíce (orientačně) Gramy (při 13 g na lžíci) 2 kg 2 cca 26 g 3 kg 3 cca 39 g 4,5 kg 4 až 5 cca 55 až 65 g 6 kg 6 cca 78 g
Jemnější a hrubší prášky váží různě, proto se vyplatí udělat jednoduchý pokus. Naberte suchou lžíci, setřete ji do roviny a položte na kuchyňskou váhu. Stejně tak je dobré aspoň jednou zvážit obvyklou várku prádla. Hmotnost suchého oblečení lidé běžně odhadují příliš vysoko a dávku pak navyšují podle představy plného bubnu.
Pozor také na koncentráty. Jejich smysl spočívá v menší dávce na kilogram, RIVM ve výpočtech pracuje s polovičním množstvím oproti běžnému prášku. Dvě lžíce na kilo proto berte jako horní mez pro tvrdou vodu a hodně ušpiněné prádlo.
Tvrdost vody v Česku rozhoduje o dávce víc než značka prášku
Vápník a hořčík ve vodě vážou část účinných látek z detergentu, takže v tvrdé vodě je skutečně potřeba přisypat. Česko přitom patří k zemím s výraznými regionálními rozdíly a sousední okresy se mohou lišit o celou kategorii. Severočeské vodovody a kanalizace ve svých
častých dotazech uvádějí toto členění:
Kategorie Tvrdost (mmol/l) měkká 0,5 až 1,25 středně tvrdá 1,25 až 2,5 tvrdá 2,5 až 3,75 velmi tvrdá nad 3,75
Údaj pro konkrétní obec poskytuje místní vodárna. Ostravská společnost SmVaK například zveřejňuje hodnoty v interaktivní mapě a na zákaznické lince a výslovně připomíná, že tvrdost ovlivňuje účinnost praní. Zjištění zabere pár minut a vystačí na roky.
Evropské
nařízení 2026/405 ukládá výrobcům uvádět na obalu dávkování zvlášť pro měkkou, středně tvrdou a tvrdou vodu u běžně zašpiněného prádla. Tabulka na zadní straně krabice proto představuje nejpřesnější vodítko, jaké domácnost má. Persil ve svém návodu k dávkování připomíná, že údaje platí pro pračky s náplní 4,5 až 5 kg a že dávku je třeba upravit podle množství prádla a míry znečištění.
Opačný konec stupnice skrývá past. LG upozorňuje, že měkká voda vede k nadměrnému pěnění, a dávku je pak nutné snížit i u prostředků pro úsporné pračky. Kdo bydlí v oblasti s měkkou vodou a sype podle zvyku z kraje s tvrdou vodou, předávkuje prádlo dvojnásob.
Tisíc korun ročně v odpadu kvůli sypání pro jistotu
Podle nás největší úspora při praní nevzniká přechodem na levnější značku. Rodina ušetří nejvíc, když přestane přisypávat prášek pro jistotu a začne ho vztahovat ke kilogramům prádla a tvrdosti vody.
Modelový výpočet: Persil Color v balení na 60 praní stál v listopadu v drogerii dm 299 Kč, tedy 4,98 Kč za dávku. Domácnost, která pravidelně sype dvojnásobek, spotřebuje při každém praní jednu dávku navíc. Při čtyřech praních týdně jde o necelých 20 Kč týdně a přibližně 1 036 Kč ročně. Krabice, která měla vystačit na čtvrt roku, zmizí za necelé dva měsíce.
K tomu se přičítají skryté výdaje. Dodatečné máchání kvůli bílým stopám spotřebuje vodu i elektřinu. Zanesená zásuvka a nánosy ve vani zkracují životnost těsnění. Pěnivá kaše navíc zatěžuje čerpadlo. Žádnou z těchto položek nenajdete na účtence, přesto je domácnost zaplatí.
Kde je naopak namístě přidat, určuje tabulka výrobce. Návod k profesionálnímu prostředku ARENAS-Perla, který se dávkuje přímo na kilogram prádla, doporučuje u silných skvrn navýšení o 5 gramů na kilo a pro předpírku poloviční dávku. Přesně tak má vypadat korekce: odměřená, podložená, s konkrétním číslem.
Zanesená zásuvka a pěna v prázdném cyklu: postup záchrany pračky
Když už zápach nebo usazeniny dorazily, servis obvykle volat nemusíte. Samsung uvádí, že běžný zápach, s výjimkou spáleného pachu, souvisí s údržbou. Osvědčený postup vypadá takto:
Vyjměte a umyjte zásuvku. Bosch radí čistit dávkovač pravidelně, nejpozději jednou za několik měsíců. Miele doporučuje teplou vodu a kartáček na trysky v prostoru zásuvky, kde se usazuje detergent i vodní kámen. Pusťte prázdný cyklus bez prostředku. Opakujte ho, dokud se v bubnu tvoří pěna. Má-li pračka čisticí program, využijte ho; LG ho doporučuje právě k odstranění zbytků v bubnu. Zkontrolujte filtr a odtok. Pokud se bílé stopy vracejí i po snížení dávky, Siemens radí prověřit filtr a odtokovou hadici. Po každém praní větrejte. Vytřete těsnění dvířek, nechte zásuvku pootevřenou a buben vyschnout. Snižte dávku. Bez této změny se nánosy vrátí do několika týdnů.
Servis přichází na řadu až tehdy, když zápach přetrvává i po několika pokusech, z pračky je cítit spálenina, voda neodtéká nebo je problém patrný na první pohled.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková