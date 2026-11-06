Kolik si vydělá kuchařka v hotelové kuchyni za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Host hotelové restaurace si objedná svíčkovou s knedlíkem, pochválí omáčku a spokojeně zaplatí. Málokoho napadne, kolik za celý měsíc dostane kuchařka, která tu omáčku od rána hlídala na plotně. Kdo čeká, že s pěkným hotelem jde ruku v ruce i pěkná výplata v kuchyni, bude nejspíš překvapený.
Polovina kuchařů bere pod 28 531 Kč
Oficiální statistika hotelové kuchaře zvlášť nesleduje. Šetření ISPV Ministerstva práce a sociálních věcí řadí kuchaře z hotelů, restaurací i závodních jídelen do jedné skupiny. Dobře proto ukazuje, jak se platí v soukromých provozech, mezi které patří i hotely.
Podle šetření ISPV MPSV za rok 2025 měli řadoví kuchaři a kuchařky v soukromé sféře medián 28 531 Kč hrubého měsíčně. Polovina z nich tedy brala méně a polovina víc. Průměr vyšel na 32 317 Kč hrubého. Ten ale zvyšují nejlépe placení, takže běžnou výplatu popisuje hůř.
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Obě částky jsou před zdaněním a odvody a zahrnují i odměny a příplatky. Příplatky za směny nebo víkendy přitom tvoří jen malou část průměrné mzdy a odměny zhruba desetinu.
Kuchař má dvě třetiny běžné výplaty
Celostátní medián ve mzdové sféře byl podle téhož šetření za rok 2025 43 241 Kč hrubého. Typický kuchař tak dostává zhruba dvě třetiny běžné české výplaty. Celé odvětví ubytování, stravování a pohostinství mělo v roce 2025 nejnižší medián ze všech odvětví, a to 26 253 Kč hrubého.
Zákon přitom nastavuje laťku nízko. Od začátku roku 2025 v soukromých firmách neplatí zaručená mzda, takže hotel nebo restaurace musí dodržet jen minimální mzdu, případně vyšší mzdu sjednanou v kolektivní smlouvě. Příplatky za přesčasy, noci, svátky a víkendy se do tohoto minima nepočítají a zaměstnavatel je musí zaplatit navíc. Zaručený plat mají dál jen ti, koho zaměstnavatel odměňuje platem, tedy lidé ve veřejných službách a ve správě. Pro srovnání: letošní zákonné minimum pro rok 2026 je 22 400 Kč měsíčně, tedy 134,40 Kč za hodinu při 40hodinovém týdnu.
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V jedné kuchyni se výdělky hodně liší. Nejméně mají pomocní kuchaři, kteří škrábou brambory a chystají suroviny. Kuchařka v jídelně, která dostává plat ve veřejné sféře, má víc než kolegyně v soukromém provozu.
Nejméně si v kuchyni vydělají pomocní kuchaři, kteří chystají suroviny. Ilustrační foto. Zdroj: Mateusz Feliksik / Pexels.
Profese Kde pracuje Medián hrubého za rok 2025 pomocný kuchař soukromé provozy 24 405 Kč řadový kuchař soukromé provozy 28 531 Kč řadový kuchař veřejná sféra, například školní a nemocniční jídelny 31 773 Kč šéfkuchař a šéfcukrář soukromé provozy 44 127 Kč
Nejvýš se dostanou šéfkuchaři. Nejlépe placená desetina z nich měla v roce 2025 přes 78 860 Kč hrubého. Od výplaty běžné kuchařky ji dělí obrovský kus.
Volných míst v kuchyních přibývá
Kuchaři jsou přitom žádaní. Podle dat portálu JenPráce.cz z června 2026 mezi dubnem a květnem, tedy před letní sezonou, výrazně přibylo inzerátů na kuchaře i pomocné síly. Právě tyhle profese hotelům a restauracím chybějí ze všech nejvíc.
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„Přestože mzdy v posledních letech rostly, samotné navyšování odměn už často nestačí,“ uvedl v tiskové zprávě z 18. června 2026 datový analytik portálu JenPráce.cz Michal Španěl. Podle jeho hodnocení dnes provozy víc vsázejí na sezonní výpomoc a uchazečům vycházejí vstříc při plánování směn.
Co nabízejí inzeráty kromě peněz
Jak takové nabídky vypadají, ukazují jednotlivé hotelové inzeráty z letošního roku. Některé slibují víc, než je statistický medián, a přidávají stravování. Někde se k tomu přidávají další zaměstnanecké výhody.
Časté jsou také turnusové služby. Kuchař odpracuje několik dní v kuse a potom má delší volno. Kdo o takové práci uvažuje, měl by se u pohovoru zeptat, kolik z nabízené částky tvoří základ a kolik odměny, jestli je jídlo a bydlení zdarma a jak často připadnou víkendy. Teprve pak se dají nabídky poctivě porovnat.
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Zdroje: https://mpsv.gov.cz/cms/documents/32363a99-0e90-70d0-a558-bbbb3fb5bacf/ISPV_MZS_254.pdf, https://mpsv.gov.cz/cms/documents/6e5f254a-74e3-9155-90b5-18e6286cea2e/ISPV_PLS_254.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/857904-mzda-26-253-kc-nejnizsi-medianova-mzda-roku-2025-byla-v-sekci-ubytovani-stravovani-a-pohostinstvi, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.businessinfo.cz/clanky/vyssi-minimum-zaruceny-plat-zustane-jen-ve-statni-sfere-system-se-od-ledna-2025-meni/, https://www.jenprace.cz/tiskove-zpravy/hotely-a-restaurace-pred-letem-nejvice-postradaji-pomocne-pracovni-sily-a-kuchare, https://www.pracomat.cz/prace/33525940736-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich, https://www.pracomat.cz/prace/32971300750-kuchari-krome-sefkucharu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p112, https://zpravy.kurzy.cz/873357-mzdy-kucharu-sefkuchari-v-hotelovych-restauracich-meli-v-prumeru-62-924-kc-pomocnici-24-847-kc/