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Minulost Evy Pavlové, která oslavila 62 let: Od členství v KSČ přes výchovu dcery až po Pražský hrad

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Než se stala první dámou, prošla armádou, studovala v Bratislavě a poznala i život samoživitelky. Její minulost je na první dámu velmi pestrá.
Fotografie Evy Pavlové

Fotografie Evy Pavlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Eva Pavlová na křtu kuchařek Romana Vaňka
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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