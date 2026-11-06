Minulost Evy Pavlové, která oslavila 62 let: Od členství v KSČ přes výchovu dcery až po Pražský hrad

Než se stala první dámou, prošla armádou, studovala v Bratislavě a poznala i život samoživitelky. Její minulost je na první dámu velmi pestrá.
Eva Pavlová včera oslavila krásné 62. narozeniny, jak bychom na In-Lifestyle.cz rádi připomenuli. Do povědomí většiny lidí se dostala až s prezidentskou kandidaturou svého manžela Petra Pavla, nicméně její vlastní život je sám o sobě velmi zajímavý. Vedl přes venkovské prostředí podhůří Jeseníků, vojenské vzdělávání a službu v armádě až k práci na Generálním štábu. Její minulost zahrnuje i kapitolu, která se po prezidentských volbách stala předmětem veřejné debaty, a sice členství v komunistické straně.
Z vesnického dětství zamířila do vojenského prostředí
Eva Pavlová, rozená Zelená, se narodila 5. listopadu 1964 v Šumperku. Vyrůstala v podhůří Jeseníků, kde dle vlastních vzpomínek trávila hodně času také u prarodičů. Rodina se starala o hospodářství, chovala zvířata a pěstovala ovoce i zeleninu. Díky takovému prostředí si vytvořila vztah k přírodě a obyčejnému životu mimo velká města. Na dětství vzpomínala jako na krásné, ale také pracovně náročné období, protože musela doma pomáhat.
Po maturitě na šumperském gymnáziu v roce 1983 se vydala směrem, který by u budoucí první dámy asi málokdo očekával. Nastoupila totiž do vojenského vzdělávání v Košicích, kde se připravovaly pozemní specialistky letectva. Poté pak působila v armádním prostředí a pokračovala ve studiu na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě. Magisterské vzdělání tam dokončila v roce 1990. Základní životopis zveřejňuje Pražský hrad. Armádu opustila v roce 2018 v hodnosti podplukovnice v záloze.
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Vojenské prostředí sehrálo zásadní roli i v jejím soukromém životě. S Petrem Pavlem se poprvé setkala v roce 1985 v Prostějově, kde oba bydleli na posádkové ubytovně. Zpočátku se spíš míjeli, v té době navíc byli oba zadaní. Budoucího manžela si prý všimla víc ve chvíli, kdy nosil knír, čímž jí trochu připomínal otce. Ale přesto se jejich cesty rozešly a k partnerskému vztahu se dostali až po letech. Svatbu měli v roce 2004 na olomoucké radnici. Neměli to ale jednoduché ani z hlediska skládání dvou předchozích životů. Eva Pavlová má z prvního vztahu dceru Evu, Petr Pavel dva syny, Jana a Petra. Společně tak vytvořili rodinu, později přibyli i vnuci a vnučky.
Členství v KSČ, o kterém se po letech znovu mluvilo
Nejvíce diskutovanou částí její minulosti je vstup do KSČ. Dle archivních dokumentů se nejprve stala kandidátkou KSČ v říjnu 1985, samotnou přihlášku podala o dva roky později a členství jí bylo schváleno v říjnu 1987, kdy jí nebylo ještě ani 23 let. Stranickou legitimaci odevzdala 20. listopadu 1989, tedy krátce po začátku sametové revoluce. Členství tak ukončila ještě před pádem komunistického režimu a o své zkušenosti mluvila v tom smyslu, že byla nezkušená a nezralá a podlehla tlaku.
Její stranická minulost se tak stala součástí veřejného obrazu podobně jako u Petra Pavla, který byl členem KSČ rovněž. U Evy Pavlové je však důležitý také kontext z té doby: do strany vstoupila v době, kdy byla mladou vojákyní a usilovala o další profesní vzdělání. To její rozhodnutí nevysvětluje ani neomlouvá, ale přece jen je to důležité dodat.
Zkušenost samoživitelky ovlivnila její pozdější témata
Méně je u ní známé období, kdy sama vychovávala dceru. V rozhovoru pro iDnes mluvila o tom, že jako samoživitelka poznala finanční nejistotu a musela pečlivě počítat každodenní výdaje. Vzpomínala například na dobu, kdy pro dítě kupovala jen několik koleček šunky. I toto je důvod, proč se později začala zaměřovat na pomoc rodinám v obtížné situaci. Pracovala i jako asistentka v pražském centru rodinné mediace. Mediace se zaměřuje na hledání dohody mezi lidmi v konfliktu, často například při rodinných sporech nebo rozchodech.
Veřejnou roli si začala budovat ještě před prezidentskými volbami. V roce 2022 byla zvolena zastupitelkou Černoučku, obce, kde s Petrem Pavlem žije. V letech 2022 a 2023 podporovala manžela během prezidentské kampaně. Po jeho zvolení v lednu 2023 se pak musela vyrovnat s úplně novým postavením, které s sebou přináší veřejnou pozornost, protokolární povinnosti i vlastní očekávání společnosti. Od začátku avizovala, že nechce být pouze doprovodem prezidenta. Jako hlavní téma si zvolila „Zdravou rodinu“, v jejímž rámci upozorňuje na situaci dětí, samoživitelů a seniorů. Její záměr není jen pořádat reprezentativní setkání, ale také otevírat témata, která se často dostávají do pozadí.
Tento příspěvek Minulost Evy Pavlové, která oslavila 62 let: Od členství v KSČ přes výchovu dcery až po Pražský hrad byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.