Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Do Ulice zavítají nečekané hvězdy. Oblíbené postavy se odhodlají k zásadnímu kroku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nebývá už zcela neobvyklé, že si v oblíbeném seriálu Ulice zahostují i tváře a známé osobnosti, které bychom v seriálu úplně nečekali. Už dříve se v nekonečném hitu objevili např. různí moderátoři či hvězdy internetu, nyní dojde po delší době i na hvězdy ze světa sportu.
Do Ulice zavítají nečekané hvězdy. Oblíbené postavy se odhodlají k zásadnímu kroku

Do Ulice zavítají nečekané hvězdy. Oblíbené postavy se odhodlají k zásadnímu kroku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Jak se dá zneužít nevinnost dětí? Znepokojivý Michael není pro slabé žaludky
Kinobox Daily: Jak se dá zneužít nevinnost dětí? Znepokojivý Michael není pro slabé žaludky
„Když se točí něco dobrého, peníze na to nejsou," říká herec Igor Chmela
„Když se točí něco dobrého, peníze na to nejsou," říká herec Igor Chmela

Igor Chmela je známý z celé řady rolí, už 29. září jej můžete vidět v českém komediálním dramatu Město...

Honba za závětí se změní ve frašku. Něco jako rodina útočí novým trailerem
Honba za závětí se změní ve frašku. Něco jako rodina útočí novým trailerem

Černá komedie o chamtivosti, dědictví a podivných vztazích se ukazuje v plném traileru. Snímek Zuzany...

V útrobách velryby, tanku či prokletého výtahu. Nejlepší klaustrofobické filmy pro největší plátna
V útrobách velryby, tanku či prokletého výtahu. Nejlepší klaustrofobické filmy pro největší plátna

Opravdový pech budete mít možná až tehdy, pokud se vám přihodí některý z následujících incidentů, které...

Jak ruský zbabělec našel v systému pevné místo. Noirové drama Minotaur tne do živého
Jak ruský zbabělec našel v systému pevné místo. Noirové drama Minotaur tne do živého

Dnes už v podstatě definitivní ruský disident, na Oscara dvakrát nominovaný režisér sovětského původu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.