Neskutečná máma je neskutečná blbost. Horor s Jessicou Chastain to ani nemůže myslet vážně

Kde se stala chyba? Jessica Chastain je oscarovou laureátkou s velmi vyváženou kariérou, režisér Rob Savage byl dosud talentovaným žánrovým řemeslníkem a Karen Allen z Dobyvatelů ztracené archy je skvělá i v sebemenší roli. Bohužel, jejich společné úsilí v kinopremiéře Neskutečná máma (Other Mommy) často vede k pocitu, že tvůrci si z nás jen potutelně střílí a slibný hororový koncept z pohledu nevinného dítěte proměňují v trapnou estrádu. Dočkáte se nemotorného bubáka uvězněného v ještě klopýtavějším rodinném dramatu o ztrátě nevinnosti, které sotva naplní celovečerní stopáž.
Je jasné, že když mezi rodiči nepanuje upřímný cit, vnímavé dítě emočně skomírá a má větší předpoklady podlehnout toxickým vnějším vlivům. Není pochyb o tom, že manželé Ursula (Chastain) a Russ (Jay Duplass) stojí před závažným rodinným problémem, když si jejich mladou dcerku Bellu (Arabella Olivia Clark) začne agresivně nárokovat děsivá bytost z jiného světa, která nejčastěji přijímá podobu samotné Ursuly, tedy druhé, respektive u nás Neskutečné mámy.
S touto náhradní opatrovnicí, která většinou vylézá z temné skříně a přeje si dostat do dívčina srdíčka, však od pohledu není vše v pořádku. Její úsměv je často nepřirozeně strnulý, oční důlek se při řeči elasticky vychyluje a sem tam přibývá pár končetin, s nimiž tenhle nevalně kvalifikovaný rodič provádí divoké pavoučí kousky. Scénář Nathana Elstona, vytažený z knižní předlohy autora V pasti Joshe Malermana, má v tomto ohledu docela vděčně nabito. Základní obrysy hororového námětu dávají vzpomenout třeba na transformativní teror Věci a maminčin doppelganger by se svými predispozicemi pro tělesný (body) horor mohl být skvělým žánrovým trapitelem, kdyby ho tvůrci nechali úřadovat v psychologičtější a mysteriózní rovině.
To je ale přesně to poslední, co Rob Savage (Host, Kostlivec) vybavený tuplovanou porcí Jessicy Chastain zamýšlel. Potenciál zneklidňující výměny v plné síle předvádí jen v jedné z úvodních scén přípravy snídaně, kterou marketing propálil v traileru, díky němuž se na snímek v amerických i tuzemských kinech hrnou davy a Universalu přisype k Odyssei tučné spropitné. Entita posedlá nevinným a podle ní trpícím dítětem ale z oparu záhady vystupuje neuvěřitelně rychle a namísto nervózního škádlení a tiché manipulace volí o poznání neotesanější metodu, srovnatelnou s bušením do gongu v hodinách nejstabilnějšího nočního klidu.
Film se dobrovolně vzdává mystéria a všichni členové rodiny na překotném útěku řeší nebezpečí z jiného světa, které na ně vyskakuje i za denního světla a úplně nectí strašecí etiku nejběžnějších hororových nestvůr. Jestli lze tvůrcům něco připsat k dobru, pak rozhodně to, že se ze všech sil pokoušejí tlačit proti žánrovým očekáváním. Neskutečná máma je absolutní komerční horor nevhodný do patnácti let, kde se monstrum v plné kráse zjeví už v propagaci a také v prvních minutách filmu, který přijímá ryze dětské Bellino hledisko. Jessica Chastain tak může bez omezení přehrávat jako zlomyslná druhá máma a zoufat si jako záletnická Ursula, přičemž Savage se nám snaží naznačit, že dcera je takto lapená mezi různými přetvářkami a přirozeně tápe v tom, komu víc důvěřovat.
Namísto špetky psychologické rozvahy či pokračující záměny identit se ale ocitáme ve zběsilém útěkovém schématu přesyceném vizuálními vjemy. Savage přizpůsobuje i snímání scén dětské perspektivě a často nás dezorientuje rapidním střihem a rámováním, jež simuluje Bellin těkající pohled. Bohužel jde o typický příklad výrazného subjektivního postupu, který se míjí s celkovou formou vyprávění, popřípadě vytváří hororový pastiš, z něhož po chvíli rozbolí hlava. Všechno před kamerou je strašně přepjaté a také druhá máma se mění v nepřesvědčivou atrakci oživenou mizernými triky, která jako by přišla ze světa Insidious a nevěděla, co si se sebou počít.
Veškerý horor je tupě nátlakový, neoriginální a dokonce sebeshazující. Příběh možná nejede podle očekávaných žánrových pravidel a pokouší se měnit lokace, do nichž ovšem zasazuje dramaticky zazátkované konfrontace v opakujícím se cyklu, kde jednotlivé zastávky pramálo přispívají k plynulému toku vyprávění. Týká se to bohužel především epizodky s babičkou v podání Karen Allen (Marion z Indyho), kdy film bizarně přeladí na zákulisní duchařskou postmodernu à la Insidious a zesměšní sám sebe jen proto, aby se odlišil od mainstreamové konkurence a vrátil se k tomu, co mu jde ještě hůř – k subjektivnímu dramatu o dospívání a ztrátě nevinnosti.
Skoro všechny horory zacházející s motivem posedlého člena jsou primárně rodinným dramatem, kde libovolné zlo jen reprezentuje nejagresivnější složku traumatu. Savage to ostatně ukázkově předvedl v Kingově Kostlivci, kde nepotřeboval o mnoho víc než pár tísnivých místností a otřepanou kletbu. Tady má k dispozici ve světě filmu racionalizované a fyzické monstrum, které je překážkou na cestě k dospívání a malou hrdinku vrhá do série těch nejušmudlanějších hororových scén od dob podobně trapného, neatmosférického a prázdného Neviditelného zla. Nuzné rodinné drama s nezajímavými postavami je pouze záminkou k tomu, aby Jessica Chastain mohla dělat obličeje, před nimiž kdysi ve druhém To sama utíkala. Možná jí to jde, ale když opakovaně pouštíte levitující přízrak na holčičku, které se očividně nemůže nic stát, kouzlo překvapení rychle vyprchává.
Byť snímek se svou přibližně osmdesátiminutovou stopáží poměrně rychle uteče, skutečně nosného je toho v něm tak málo, že by lépe fungoval jako půlhodinový kraťas na YouTube. Řadou lekaček nebo scének vykrádajících Zhasni a zemřeš koneckonců připomíná nadšeneckou internetovou tvorbu, přestože Savage celkově ovládá kameru způsobem, který o jisté představivosti a talentu jasně svědčí. Tohle možná jen nebyl projekt pro něj a berme to tak, že podzimní sucho přivítalo i tu nejblbější hororovou přeháňku se zaručenou virální sklizní. Klidně si ale počkejte až na stream.
Podívejte se na žebříček nejlepších hororů podle databáze Kinoboxu.