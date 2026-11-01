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Neskutečná máma je neskutečná blbost. Horor s Jessicou Chastain to ani nemůže myslet vážně

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Kde se stala chyba? Jessica Chastain je oscarovou laureátkou s velmi vyváženou kariérou, režisér Rob Savage byl dosud talentovaným žánrovým řemeslníkem a Karen Allen z Dobyvatelů ztracené archy je skvělá i v sebemenší roli. Bohužel, jejich společné úsilí v kinopremiéře Neskutečná máma (Other Mommy) často vede k pocitu, že tvůrci si z nás jen potutelně střílí a slibný hororový koncept z pohledu nevinného dítěte proměňují v trapnou estrádu. Dočkáte se nemotorného bubáka uvězněného v ještě klopýtavějším rodinném dramatu o ztrátě nevinnosti, které sotva naplní celovečerní stopáž.
Neskutečná máma je neskutečná blbost. Horor s Jessicou Chastain to ani nemůže myslet vážně

Neskutečná máma je neskutečná blbost. Horor s Jessicou Chastain to ani nemůže myslet vážně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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