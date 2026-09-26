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Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v Ostravě

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Na vyprodané exhibici na Městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. Čtyřiačtyřicetiletý druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než šest let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava.
Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v Ostravě

Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v Ostravě

Zdroj: Městský stadion v Ostravě - Vítkovicích
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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