Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v OstravěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Milan Baroš se rozloučil s fotbalem na vyprodané exhibici v Ostravě
Infocentra v Ostravě mají nově v nabídce dvojici netradičních suvenýrů. Zájemci si mohou na památku pořídit...
Chovatelům v ostravské zoo už dva týdny dělá radost trojice mláďat, která se narodila rodičům prasat...
Konference, výstavy, svatby i kulturní akce by v budoucnu mohl hostit nový sál v areálu Slezskoostravského...
Zájezdový autobus s téměř dvaceti cestujícími zastavili policisté na dálnici D1. Třiašedesátiletý řidič při...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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