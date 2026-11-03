Bohumín má nové vedení. Místostarostkou je po 18 letech žena

Bohumín má nové vedení. Místostarostkou je po 18 letech ženaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bohumín má nové vedení. Místostarostkou je po 18 letech ženaZdroj: město Bohumín
Článek byl publikován 03.11.2026 06:41
Třiatřicetiletý muž se podle policie pokusil přes střechu vloupat do rodinného domu v Polance nad Odrou. Po...
Na karvinském magistrátu je o koalici jasno. Město v příštích čtyřech letech povede vítězné uskupení Žijeme...
Severomoravské vodovody a kanalizace zahájily sanaci téměř dvou kilometrů vodovodního přivaděče mezi Novými...
Třinečtí hokejisté zvítězili na ledě Vítkovic 3:1 a do první reprezentační přestávky vstupují s...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Habsburský byznys na Ostravsku. Markýzi Gerovi vše vzalo Masarykovo Československo
- Vloupání do domu mu nevyšlo. Policie ho později spojila s vykradenými auty
- Wolf zůstane primátorem Karviné. Jeho uskupení bude dál spolupracovat s ANO
- Méně železa v pitné vodě. Vodohospodáři opravují přivaděč u Kružberku