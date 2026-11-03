Do vesmíru zamíří i kousek Brna. Aleš Svoboda poveze lístek na šalinu

Do vesmíru zamíří i kousek Brna. Aleš Svoboda poveze lístek na šalinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do vesmíru zamíří i kousek Brna. Aleš Svoboda poveze lístek na šalinuZdroj: Hvězdárna a planetárium Brno
Článek byl publikován 03.11.2026 17:00
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