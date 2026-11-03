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Tržnici v centru Krnova mají nahradit byty. Lidé se bojí o prodejnu potravin

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Na místě dosluhující tržnice v ulici U Požárníků plánuje Krnov bytovou výstavbu. Záměr vyvolal petici obyvatel, kteří se obávají zániku místní prodejny potravin. Město ujišťuje, že budoucí zástavba má nabídnout také obchody a služby.
Tržnici v centru Krnova mají nahradit byty. Lidé se bojí o prodejnu potravin

Tržnici v centru Krnova mají nahradit byty. Lidé se bojí o prodejnu potravin

Zdroj: mapy.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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