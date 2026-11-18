Do Brtnice míří velké řetězce. Na náměstí dnes otevírá Albert, staví se Norma
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Do Brtnice míří velké řetězce. Na náměstí dnes otevírá Albert, staví se NormaZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 18.11.2026 08:09
Největší strom při sobotním sázení Aleje svobody na kraji Jihlavy vyšel na dvě ženy, které pochopitelně...
V pohádkové Telči vrcholí přípravy na nadcházející období adventu, Vánoc a příchodu nového roku....
Až na čtyři roky může jít do vězení dvaatřicetiletý cizinec, který ve stejný den řádil v Jihlavě a v...
Celkem 18 chlapců ve Žďáru nad Sázavou je umístěno v odloučeném pracovišti Výchovného ústavu Velké...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- RegioJet začne jezdit na lince z Jihlavy do Prahy také se staršími lokomotivami
- Experiment při sázení stromů: Influencerka s maminkou v Jihlavě testovaly ochotu
- Bude i zabijačka. V Telči připravili pestrý sváteční program a nové osvětlení
- Recidivista se v Jihlavě vloupal do automyčky, zasahující policistku napadl