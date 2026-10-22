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Na kraji Brtnice bude za půl roku supermarket Norma. Albert otevře ještě dříve

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Kromě stavby obchvatu Brtnice s výrazným mostem nad údolím vzniká na kraji města ještě další dlouho očekávaná stavba. Supermarket Norma má otevřít už v první polovině příštího roku.
Na kraji Brtnice bude za půl roku supermarket Norma. Albert otevře ještě dříve

Na kraji Brtnice bude za půl roku supermarket Norma. Albert otevře ještě dříve

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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