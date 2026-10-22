Na kraji Brtnice bude za půl roku supermarket Norma. Albert otevře ještě dříve

Na kraji Brtnice bude za půl roku supermarket Norma. Albert otevře ještě dřívePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na kraji Brtnice bude za půl roku supermarket Norma. Albert otevře ještě dříveZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 22.10.2026 15:45
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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