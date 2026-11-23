Celý týden může na Vysočině mrznout i přes den. Bude sněžit
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Celý týden může na Vysočině mrznout i přes den. Bude sněžitZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 23.11.2026 09:11
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