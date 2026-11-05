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Djoković přišel o Turnaj mistrů. V Paříži ho vyřadil hráč z osmé desítky žebříčku

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Novak Djoković na pařížském Masters vyhrál první set 6:2 a proti Rinkymu Hijikatovi vypadal jako jasný favorit. Jenže Australan z 83. místa světového žebříčku zápas otočil a srbskou legendu vyřadil. Pro devětatřicetiletého Djokoviće tím skončila také šance kvalifikovat se na Turnaj mistrů.
Djoković přišel o Turnaj mistrů. V Paříži ho vyřadil hráč z osmé desítky žebříčku

Djoković přišel o Turnaj mistrů. V Paříži ho vyřadil hráč z osmé desítky žebříčku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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