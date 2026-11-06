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Discord chystá největší změnu za roky. Nový klient má být výrazně rychlejší a úspornější

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Discord připravuje zásadní přestavbu své aplikace. Nový klient Phoenix používá výrazně méně operační paměti a podle prvních ukázek startuje podstatně rychleji. Vývojáři opouštějí Electron a přecházejí na Rust. Co to znamená pro uživatele?
Discord chystá největší změnu za roky. Nový klient má být výrazně rychlejší a úspornější

Discord chystá největší změnu za roky. Nový klient má být výrazně rychlejší a úspornější

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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