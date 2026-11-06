Discord chystá největší změnu za roky. Nový klient má být výrazně rychlejší a úspornější

Foto: Magnific
Discord patří mezi nejpoužívanější komunikační aplikace hráčů, ale jeho desktopová verze má jednu dlouhodobou slabinu. Dokáže spotřebovat překvapivě velké množství operační paměti, přestože běží pouze na pozadí. Vývojáři nyní připravují zásadní technologickou změnu, která má tento problém řešit. První ukázka nového klienta s označením Discord Phoenix přitom vypadá mimořádně slibně.
Spoluzakladatel a technologický ředitel Discordu Stanislav Vishnevskiy zveřejnil snímek Správce úloh ve Windows, na kterém nová aplikace zabírá pouhých
290,2 MB operační paměti. Ještě zajímavější je skutečnost, že podle jeho následného upřesnění byly v klientu současně přihlášeny dva uživatelské účty.
Současný Discord přitom podle konfigurace, počtu otevřených serverů a způsobu používání běžně spotřebovává stovky megabajtů RAM. V některých případech může jeho spotřeba překročit i jeden gigabajt.
Nejde ovšem o přímé srovnání obou verzí při stejném zatížení. Vývojáři zatím předvedli pouze konkrétní stav experimentálního klienta, nikoliv výsledky rozsáhlého nezávislého testování.
Discord opouští Electron. Právě ten stojí za částí jeho náročnosti
Zásadní změna se odehrává uvnitř samotné aplikace. Dosavadní desktopový Discord využívá framework Electron, který umožňuje vytvářet počítačové programy pomocí webových technologií. Jeho součástí je také prohlížečové jádro Chromium.
Discord
Foto: Magnific
Tento přístup vývojářům usnadňuje vytváření aplikací pro různé operační systémy. Má však svou cenu. Program s sebou nese další komponenty a procesy, které mohou zvyšovat spotřebu paměti i nároky na procesor.
Discord proto připravuje nového klienta v programovacím jazyce Rust. Pro tvorbu desktopového rozhraní používá framework GPUI, nikoliv původně diskutovanou alternativu Tauri.
Rust přitom pro společnost nepředstavuje úplnou novinku. Podle Vishnevskiyho ho Discord využívá už od roku 2018. Najdeme ho v části serverové infrastruktury, hlasových technologiích i některých součástech současné aplikace.
Nově se však tento jazyk stane základem celého přepracovaného klienta. Změny zasáhnou také mobilní verze pro Android a iOS. Ty si ponechají nativní uživatelské rozhraní, ale část aplikačního kódu budou sdílet s desktopovou verzí prostřednictvím Rustu. Discord zároveň plánuje opustit dosavadní React Native.
Pro běžného uživatele je podstatné, že aplikace nemá přijít o známé prostředí. Vishnevskiy uvedl, že nový klient má vypadat a fungovat stejně jako současný Discord.
Rychlejší spuštění může být stejně důležité jako úspora RAM
Nižší spotřeba operační paměti není jediným očekávaným přínosem. Vishnevskiy zveřejnil také video porovnávající spouštění současné a nové aplikace na dvou starších noteboocích.
Z ukázky vyplývá, že přepracovaný klient dokáže být připraven k používání výrazně dříve. Technologický ředitel zároveň upozornil na rychlejší reakce uživatelského rozhraní při běžném přepínání mezi jeho částmi.
Přesné zrychlení však zatím nelze spolehlivě určit. Video neobsahuje standardizované měření na identickém hardwaru a výsledky se mohou lišit podle konkrétního počítače.
Zajímavé je, že Discord pracoval na optimalizaci výkonu už před oznámením nové architektury. V září 2026 například informoval, že přechod na Electron 42 a související úpravy snížily mediánovou spotřebu procesoru přibližně o 17 %. Současně však mediánová spotřeba paměti vzrostla asi o 4 %.
Právě tento výsledek dobře ilustruje, proč samotné ladění stávajícího programu nemusí stačit. Vývojáři dokážou některé operace zrychlit, ale omezení zvolené architektury tím automaticky nezmizí.
Pro hráče může mít úspornější Discord praktický význam. Komunikační aplikace často běží současně s náročnou hrou, herními launchery, prohlížečem nebo streamovacím softwarem. Zejména na počítačích s 8 či 16 GB RAM může být každá uvolněná část paměti užitečná.
Není ale možné předpokládat, že samotná instalace nového Discordu automaticky zvýší počet snímků za sekundu. Přínos bude záviset především na tom, zda konkrétní počítač skutečně naráží na nedostatek dostupné paměti nebo jiné systémové prostředky.
Kdy se nového Discordu dočkáme, zatím společnost neoznámila. Vishnevskiy pouze uvedl, že vývojáři chtějí přepracovanou aplikaci brzy zpřístupnit k uživatelskému testování.
Zveřejněných 290 MB RAM tak představuje zajímavý první výsledek, ale skutečnou prověrkou budou až delší zátěžové testy. Ty musí ukázat, jak si Discord Phoenix poradí s rozsáhlými servery, hlasovými hovory, videem a sdílením obrazovky. Právě při takovém používání se totiž výhody nové architektury mohou projevit nejvýrazněji.
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