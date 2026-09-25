Discord začal určovat věk uživatelů. Ve stejnou chvíli se objevila reklama FanDuelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Discord začal určovat věk uživatelů. Ve stejnou chvíli se objevila reklama FanDuel
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Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...Všechny články tohoto autora →
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