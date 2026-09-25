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Discord začal určovat věk uživatelů. Ve stejnou chvíli se objevila reklama FanDuel

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Discord spustil nový systém určování věku, který většinu uživatelů obejde bez občanky nebo selfie. Načasování ale vzbudilo pozornost. V USA se současně objevila sponzorovaná kampaň značky FanDuel.
Discord začal určovat věk uživatelů. Ve stejnou chvíli se objevila reklama FanDuel

Discord začal určovat věk uživatelů. Ve stejnou chvíli se objevila reklama FanDuel

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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