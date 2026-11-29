Froté ručník stárne pozvolna. Po pár měsících škrábe na tváři, po vytažení ze skříně drží tvar jako kus lepenky a po sprše nechává na kůži vlhký film. Jedno nepovedené praní za tím obvykle nestojí. Na vině bývá rutina, kterou domácnosti opakují týden co týden: pračka naplněná po okraj a gel nalitý od oka, „aby to pořádně vypralo“. Obě chyby mají stejný důsledek. Voda nedokáže z hustých smyček vypláchnout to, co v nich po praní zůstat nemělo. Dohledali jsme, kolik gelu doporučují čeští výrobci, jak plný smí buben být a proč běžný kuchyňský ocet za haléře udělá víc než drahá aviváž.
Plný buben dusí froté: ručníky potřebují místo na převracení
Ručník je v pračce náročný soused. Nasákne obrovské množství vody, ztěžkne a smyčky froté v sobě drží prací lázeň mnohem úporněji než hladké tričko. Když je buben napěchovaný, prádlo se přestane přelévat a točí se jako jeden kompaktní balík. Právě tak to popisuje Bosch ve své radě k plnění pračky: voda s detergentem necirkuluje, prostředek se k nečistotám nedostane rovnoměrně a v závěru cyklu se z textilu hůř vyplavuje.
Servis AEG k tomu přidává další nepříjemnost. Přetížený buben brání pořádnému máchání a uvolněná špína se spolu se zbytky detergentu může znovu usadit na vláknech. Prádlo pak vypadá vyprané, jenže na omak je tuhé a působí lehce zašedle.
Měřítko je jednoduché a vejde se do jedné dlaně. Bosch radí nechat nad prádlem mezeru na šířku ruky, což odpovídá naplnění zhruba do tří čtvrtin. U ručníků se vyplatí ubrat ještě víc. Dvě menší várky dopadnou lépe než jedna obří, protože mokré froté potřebuje prostor, aby se v bubnu mohlo převalovat a voda jím protékala.
Kolik gelu stačí: čeští výrobci počítají s tvrdostí vody
Druhá chyba se skrývá v odměrce. Mnoho lidí sype nebo lije stále stejné množství bez ohledu na to, kolik prádla perou a jak je špinavé. Persil přitom upozorňuje, že dávka se řídí třemi proměnnými: tvrdostí vody, mírou zašpinění a velikostí náplně. Kdo přidá „pro jistotu“, nahrne do bubnu víc pěny a víc zbytků, než stihne pračka vymáchat. Drogerie dm ve svém návodu k praní ručníků uvádí, že o tvrdosti ručníků rozhoduje přebytek prostředku stejně jako jeho nedostatek.
Konkrétní čísla nabízejí etikety dvou tuzemských značek. Obě počítají se 4,5 kg prádla:
Výrobce Běžné zašpinění Silné zašpinění Tvrdá voda Tierra Verde 30 ml (měkká a střední voda) / 60 ml (tvrdá) 60 ml / 90 ml navýšení už zahrnuto v tabulce FeelEco 60 ml 100 ml +20 ml nad 16 °dH
Rozptyl je znatelný. Nejnižší doporučená dávka Tierry Verde je zhruba třetinová oproti horní hranici FeelEco. Univerzální „víčko a půl“ proto u žádného gelu nedává smysl a jediným spolehlivým vodítkem zůstává tabulka na konkrétní lahvi. Ručníky z koupelny bývají navíc ušpiněné jen mírně, takže silnější dávka pro ně obvykle nemá opodstatnění.
Rozhodující neznámou je voda z kohoutku. Tvrdost se v Česku liší podle zdroje i čtvrti. Pražské vodovody a kanalizace popisují vodu v metropoli převážně jako měkkou až středně tvrdou, Brněnské vodárny připomínají doporučené rozmezí 2,0 až 3,5 mmol/l a varují, že vyšší hodnoty zhoršují užitné vlastnosti vody kvůli vodnímu kameni. Vlastní údaj najdete na webu místní vodárenské společnosti v části o kvalitě pitné vody. Orientačně poslouží i testovací proužek z drogerie.
Tvrdá voda přitom ručníkům škodí sama o sobě. Vápník a hořčík snižují účinnost pracích prostředků a podle odborníků z Nebraské univerzity v Lincolnu vytvářejí sraženiny, které se ukládají do tkaniny a činí ji tuhou a drsnou. Ve vápenité oblasti se tedy oba problémy sčítají: minerály zanášejí vlákna a přebytečný gel k nim přidává další usazeniny.
Mezi gelem a práškem rozhoduje u ručníků hlavně rozpustnost. Whirlpool uvádí, že tekutý prostředek se snadno rozpustí při jakékoli teplotě, kdežto prášek může ve studené či tvrdé vodě zanechat bílé stopy. Přesná dávka ovšem znamená víc než forma balení.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Ocet za korunu místo aviváže
Nejlacinější krok spočívá ve výměně jedné lahve za jinou. Aviváž, kterou mnozí lijí do přihrádky automaticky, je pro ručníky zrádná. Na první dotek je změkčí, jenže na vláknech zanechá tenkou vrstvu odpuzující vodu. Studie publikovaná v Journal of Oleo Science popisuje přesně tento paradox: změkčovadla zvyšují měkkost bavlny a současně snižují její schopnost sát vodu, protože povrch vláken se stává hydrofobnějším. U ručníku tak trpí právě ta vlastnost, kvůli které existuje.
Místo aviváže stačí do stejné přihrádky nalít bílý lihový ocet. Dostane se do posledního máchání, pomůže rozpustit zbytky detergentu i vápenaté usazeniny a mírně změkčí vodu. Drogerie dm doporučuje 30 až 60 ml, v domácích návodech se běžně objevuje 100 ml.
Propočet ceny jsme udělali podle aktuálních akčních nabídek, které shromažďuje Slevohlídka. Litr octa stál v Kauflandu 10,90 Kč a v Tescu 12,90 Kč. Stovka mililitrů tak vyjde na 1,09 až 1,29 Kč. Dávka podle dm se vejde do 33 až 77 haléřů. Za cenu jednoho rohlíku lze ručníky ošetřit několikrát.
Jedlou sodu do stejného kroku nepřidávejte. Americká chemická společnost popisuje, že ocet se sodou reaguje na octan sodný, vodu a oxid uhličitý, a Maytag upozorňuje, že zásaditá soda a kyselý ocet si navzájem ruší čisticí účinek. Kdo chce použít obojí, dá sodu do hlavního praní a ocet až do máchání, případně je střídá v různých cyklech.
Záchrana ztvrdlých ručníků a sušení, které vlákna probudí
Ručníky, které už ztuhly, většinou vyhodit netřeba. Pokud jejich stav způsobil nános gelu, minerálů nebo aviváže, dá se z velké části spláchnout. Drogerie dm radí po předávkování pustit ještě jeden cyklus úplně bez pracího prostředku. Australský výrobce Sheridan doporučuje u „křupavých“ ručníků horké praní naprázdno, tedy bez detergentu, a následné dosušení v sušičce. V další várce pak stačí menší dávka gelu, volnější buben a ocet místo aviváže.
Teplotu určuje štítek. Bavlněné a froté ručníky snesou podle obchodu Biante obvykle až 60 °C, Tierra Verde u svého gelu radí prát nejméně na 40 °C, protože pot a mastnota se v teplejší vodě rozpouštějí ochotněji. U zanesených kousků se vyplatí zapnout extra máchání. Bambusové ručníky vyžadují jemnější zacházení: maximálně 40 °C, šetrný program a žádnou aviváž.
Měkkost se rozhoduje i po vytažení z pračky. V létě láká šňůra na sluníčku, která šetří elektřinu, jenže froté přesušené na přímém žáru ztuhne. Sheridan uvádí, že nejnadýchanější ručníky vzniknou při krátkém sušení v sušičce na nízký až střední stupeň a v malé náplni. Bez sušičky pomůže ručník před pověšením důkladně protřepat, aby se slepené smyčky rozvolnily, a sundat ho dřív, než se na prudkém slunci upeče. Žehlička k froté nepatří, smyčky zplošťuje.
Na ručník je vhodné myslet jako na houbu. Silnější praní mu nepomůže; potřebuje vodu, která jím volně proteče, a odměrku, která nepřetéká. Platí ale několik výhrad: drogerie dm doporučuje nižší dávku octa (30 až 60 ml) než rozšířených 100 ml; Bosch nedoporučuje pravidelné čištění pračky octem kvůli možnému poškození gumových dílů, takže občasné použití při máchání je dobré ověřit v návodu ke konkrétní pračce; a na tvrdnutí se kromě plného bubnu a předávkovaného gelu podílejí také tvrdá voda, aviváž a způsob sušení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková