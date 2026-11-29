Petr Pavel zahájil advent na Pražském hradě tak, jak u hlav státu nebývá zvykem. V obleku a kravatě si nasadil bezpečnostní postroj a na plošině stavebního auta vyjel do výšky třinácti metrů, aby na vánoční strom pověsil poslední ozdoby. Video z Jiřského náměstí během několika hodin pobavilo desetitisíce lidí na Instagramu.
Výstup v saku na plošině
Když prezidentský pár dorazil na Jiřské náměstí za katedrálou sv. Víta, vánoční strom už byl skoro hotový. Zaměstnanci Hradu totiž většinu práce odvedli předem, takže ozdoby už z velké části visely na větvích. „Už to máte všechno pověšený,“ zasmál se Pavel směrem k pracovníkům pod stromem.
Pár ozdob ale ještě chybělo, proto si přes sako navlékl postroj a vyjel na plošině nahoru. Bývalý výsadkář se výšek bát nemusí, a tak bez zaváhání přiložil ruku k dílu a zbývající ozdoby zavěsil. Dole pod ním všechno sledovala manželka Eva Pavlová s broží ve tvaru vánočního stromku na kabátu.
Jakmile plošina sjela zpět na dlažbu, měl prezident jasno. „Člověk se zahřeje u toho,“ prohodil po návratu na zem. Eva Pavlová se zase těšila na hotový strom. „Budeme se těšit, až to bude celé a přijdeme se sem rádi podívat,“ řekla. „Děkujeme, chlapi,“ rozloučil se pak Pavel na odchodu.
Tisíce reakcí na Instagramu
Záběry ze zdobení zveřejnila prezidentská kancelář na Instagramu. „Třináct metrů vysoký vánoční strom na Jiřském náměstí za katedrálou sv. Víta připravili kolegové z Hradu. S Evou jsme se k nim na chvíli přidali a pověsili pár ozdob. Ode dneška bude rozsvícený vánoční strom dělat radost všem, kteří se v adventním čase vydají na Pražský hrad,“ napsal Pavel k videu. Příspěvek během několika hodin nasbíral přes 43 tisíc lajků a stovky komentářů.
V diskusi pod videem lidé nejčastěji oceňovali obyčejnost celé chvíle. „Člověk otevře Instagram a vyskočí na něj prezident republiky, který z jeřábu zdobí vánoční stromeček,“ napsal jeden ze sledujících.
Mnozí měli starost o prezidentovo zdraví. Nabádali ho, aby se jen v saku nenachladil, a ptali se, jestli pod oblekem nosí termoprádlo, nebo je zkrátka tak otužilý ještě ze služby. Pochvaly přicházely i ze zahraničí, Slováci a Poláci v komentářích psali, že Čechům jejich prezidenta závidí.
Mezi stovkami nadšených zpráv se ozval i skeptik, podle kterého šlo hlavně o dobrou práci PR týmu, i když hned uznal, že je prezident šikovný. O nejlepší pointu se ale postaral jeden z diskutujících, který vytáhl hlášku Jamese Maye z Top Gearu na adresu Jeremyho Clarksona: „Clarksone! Děláš něco, nebo se tam nahoře jen předvádíš pro kamery?“
Advent na Pražském hradě potrvá až do prvních lednových dnů a vánoční výzdoba čeká na návštěvníky i na zámku v Lánech.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, instagram).