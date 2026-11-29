Dne 18. listopadu 2026 Samsung spustil beta program One UI 9.5, se kterým dorazila také funkce, na kterou uživatelé telefonů Galaxy čekali roky. Jmenuje se App Lock a dělá přesně to, co její název napovídá: umožňuje zamknout libovolnou aplikaci přímo v systému, takže ji bez biometrického ověření nebo zadání údajů pro odemknutí telefonu nikdo neotevře.
Samsung ale nezůstal jen u klasického „zadej PIN a pokračuj“. Zamčená aplikace automaticky skryje obsah svých oznámení. Na zamykací obrazovce ani v oznamovacím panelu tak neuvidíte text zpráv nebo jejich náhledy. Z domovské obrazovky navíc zmizí také widgety dané aplikace.
Proč se funkce objevila nejprve na Galaxy S26? Samsung se drží zavedeného postupu, podle kterého dostává aktuální vlajková řada Galaxy S nové beta verze systému jako první. Stejně tomu bylo i u One UI 9, jehož beta program odstartoval na Galaxy S26 už 12. května 2026. Označení „beta“ v tomto případě znamená, že funkce je zatím dostupná pouze v testovací verzi systému a běžní uživatelé si na ni musí počkat až do vydání stabilní aktualizace.
Co přesně App Lock umí a jak se aktivuje
Podle informací z aktuálních beta verzí se App Lock aktivuje dlouhým podržením ikony aplikace v launcheru nebo v seznamu aplikací. Uživatel následně vybere možnost zamknutí a od té chvíle bude aplikace při každém otevření vyžadovat ověření. K dispozici má být otisk prstu, rozpoznání obličeje nebo zadání PINu, gesta či hesla používaného k odemykání telefonu. Zamknout by mělo být možné prakticky jakoukoli aplikaci nebo hru.
Důležitá výhoda ale nespočívá pouze v samotném zámku. Samsung totiž u zamčených aplikací automaticky:
- skryje obsah notifikací – na zamykací obrazovce ani v oznamovacím panelu se nezobrazí text zpráv ani jejich náhledy,
- odstraní widgety dané aplikace z domovské obrazovky,
- na Galaxy S26 Ultra může navíc automaticky aktivovat Privacy Display, hardwarovou ochranu pozorovacích úhlů displeje založenou na technologii Flex Magic Pixel. Ta pomáhá chránit soukromí také při zobrazování náhledů v přehledu posledních aplikací nebo vyskakovacích oznámení.
Přesná podoba nastavení se může do vydání stabilní verze ještě změnit. Samsung zatím pro App Lock nezveřejnil samostatný podpůrný článek, takže vycházíme z chování pozorovaného v aktuální beta verzi.
Proč nestačila Bezpečná složka
Samsung už řadu let nabízí vlastní nástroj na ochranu aplikací a citlivých dat, kterým je Bezpečná složka (Secure Folder). Mezi ní a novou funkcí App Lock je ale zásadní rozdíl. Bezpečná složka vytváří samostatné chráněné prostředí, do kterého si můžete přidávat aplikace. Při jejich přidání vzniká další instance, takže v telefonu máte dvě kopie stejné aplikace – jednu v běžném prostředí a druhou zabezpečenou v Bezpečné složce.
App Lock naproti tomu zamyká původní aplikaci přímo v běžném prostředí telefonu. Není potřeba nic kopírovat ani vytvářet další profil.
Rozdíl je také ve způsobu práce s oznámeními. U Bezpečné složky si uživatel může sám zvolit, zda chce zobrazovat oznámení z aplikací, které jsou v ní uložené, i když je samotná složka zamčená. App Lock naproti tomu obsah oznámení zamčených aplikací automaticky skryje.
Pro většinu lidí, kteří chtějí například zabránit zvědavému kolegovi v otevření chatovací aplikace na odemčeném telefonu, byla Bezpečná složka zbytečně komplikovaným řešením. App Lock nabízí mnohem jednodušší způsob, jak takovou situaci vyřešit.
Samsung dorovnává, ale přidává vlastní vrstvu
Buďme upřímní: Apple představil zamykání a skrývání aplikací už v iOS 18, a to v červnu 2024. Zamčené aplikace na iPhonu chrání nejen samotný obsah, ale také související oznámení a informace zobrazované ve vyhledávání nebo na dalších místech systému. Čistý Android od verze 15 nabízí funkci Private Space. Ta však funguje jako samostatný profil s oddělenými instalacemi aplikací, nikoli jako jednoduchý zámek konkrétní aplikace v hlavním prostředí telefonu.
Samsung tedy s podobnou funkcí přichází poměrně pozdě. Snaží se ji ale odlišit hlubší integrací do systému. Kombinace App Lock a Privacy Display na Galaxy S26 Ultra přináší další úroveň ochrany soukromí, kterou konkurence v této podobě nenabízí. Hardwarové omezení pozorovacích úhlů displeje lze využít nejen při práci se zamčenými aplikacemi, ale také při zadávání PINu, v tajném režimu prohlížeče Samsung Internet, při prohlížení soukromých alb v Galerii nebo u zamčených poznámek. Nejde tedy pouze o softwarový zámek aplikací, ale o komplexnější ochranu citlivého obsahu.
Kdy se funkce dostane do Česka
Krátká odpověď zní: zatím ne. Beta verze One UI 9.5 je dostupná pouze v šesti zemích: Německu, Indii, Jižní Koreji, Polsku, Velké Británii a USA. Česká republika na seznamu chybí, což není žádné překvapení. Samsung totiž český trh vynechal také při zpřístupnění některých předchozích beta programů. Například u bety One UI 7 zařadil ze střední Evropy mezi podporované země Polsko, nikoli Česko.
Samsung zatím nestanovil konkrétní datum vydání stabilní verze One UI 9.5. Oficiálně pouze uvádí, že aktualizaci zpřístupní po vyhodnocení zpětné vazby od účastníků beta programu. Podle neoficiálních odhadů by se ostrá verze mohla objevit společně s řadou Galaxy S27 v průběhu roku 2027. Jde však pouze o předpoklad, nikoli o potvrzený harmonogram. Českým uživatelům doporučujeme sledovat dostupnost aktualizace prostřednictvím aplikace Samsung Members.
Pokud jde o další modely, Samsung zatím oficiálně nepotvrdil, která zařízení One UI 9.5 dostanou. Určitou představu si můžeme udělat podle předchozího beta programu One UI 9, který Samsung po zahájení na Galaxy S26 postupně rozšířil také na Galaxy Z Fold7, Z Flip7, S25, S25+, S25 Ultra a S25 FE. Podobný scénář lze očekávat i tentokrát, zatím však není nic potvrzeno.
App Lock v One UI 9.5 není revoluční novinkou. Je to funkce, kterou Samsung mohl nabídnout už dávno. Její příchod ale rozhodně vítáme. Automatické skrývání obsahu oznámení, odstraňování widgetů a možnost propojení s hardwarovou ochranou displeje u modelu Ultra ukazují, že Samsung nechce pouze dohánět konkurenci, ale snaží se nabídnout také něco navíc.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman