Stříbrná róba, na krku mohutný náhrdelník a odhalený dekolt, který ale Tereza Kostková umí nosit mimořádně elegantně a decentně. Zkrátka tak, jak se na show plnou společenských tanců ve veřejnoprávní televizi sluší.
„Je čas přicházet a odcházet“
Ačkoli už na sobě měla ještě krásnější modely, v osmém dílu StarDance Tereza Kostková zvolila stříbrnou společenskou róbu s výrazným dekoltem, která na první pohled zaujala slavnostním vzhledem. Pozornost poutal také nepřehlédnutelný šperk na krku, jenž celému modelu dodával ještě větší lesk a eleganci. Jak se vám líbil?
Tereza je zkrátka nezaměnitelnou tváří StarDance a najít za ni náhradu nebude vůbec jednoduché. Marek Eben i Tereza Kostková totiž už před zahájením letošní řady oznámili, že po dlouhých 20 letech tuzemské verze soutěže s jejím moderováním končí. „Je čas přicházet a je čas odcházet,“ uvedla Kostková.
Marek Eben v sobotním přímém přenosu přiznal, že letošní řada se mu moderuje mnohem lehčeji a s menší tíhou zodpovědnosti za to, co v přenosu řekne. „Mohli by nám hrozit vyhazovem. Ale když někde končíte, už není, jak vás vyhodit,“ smál se Eben.
Některá média spekulují, že nástupcem Ebena by mohl být moderátor Leoš Mareš, o nástupkyni Kostkové se zatím mlčí. Česká televize dosud nic nekomentovala.
Vrátí se jako tanečnice?
Na internetu se ovšem objevila spekulace, že by alespoň jeden ze slavné moderátorské dvojice přece jen mohl někdy do StarDance ještě zavítat. Tereza Kostková by si místo moderování mohla jednou sama zatančit.
V internetovém pořadu Na kafeečko prozradila, že takovou nabídku už několikrát dostala. „Bylo mi to nabídnuto asi třikrát, abych si na jednu řadu odskočila zatančit, ale vždycky jsem odmítla,“ prozradila Kostková.
Odmítla prý hlavně proto, že coby moderátorka by mohla vůči ostatním mít výhody. Kdo ví, třeba po skončení moderování s delší přestávkou nakonec nabídku přijme a ještě jednou elegantní Terezu uvidíme v akci na tanečním parketu StarDance…
Zdroje: Autorský text, Na kafeečko, Expres
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