Římská říše dokázala po staletí spravovat rozsáhlé území, které zahrnovalo značnou část Evropy, severní Afriky a západní Asie. Vedle vojenské síly a propracovaného systému správy jí k tomu pomáhala také síť komunikací, po nichž se přesouvali vojáci, obchodníci, úředníci a poslové.
Představa, že centrem všech významných komunikací bylo přímo město Řím, je však příliš zjednodušená. Ukazuje to studie publikovaná v září 2026 ve vědeckém časopise Nature Communications.
Římské silnice měřily dohromady téměř 300 tisíc kilometrů
Základem moderního výzkumu se stala digitální databáze Itiner-e, která vznikla na základě historických pramenů, archeologických poznatků, mapových podkladů a družicových snímků.
Vědci díky ní zmapovali přibližně 299 tisíc kilometrů římských cest. Jde o podstatně rozsáhlejší síť, než jakou zachycovaly některé předchozí digitální databáze.
Při výzkumu přitom nezáleží pouze na tom, kde jednotlivé komunikace vedly. Podstatná je také jejich vzájemná provázanost. Město, kterým procházelo několik významných tras, mohlo mít zásadní dopravní význam, přestože nebylo politickým centrem celé říše.
Podobný princip lze sledovat i v současnosti. Některá města se stávají důležitými železničními nebo dálničními uzly právě díky své geografické poloze, nikoliv kvůli počtu obyvatel.
Významnou roli hrála předchůdkyně dnešního Istanbulu
Výsledky studie ukázaly, že při pozemních přesunech mezi vzdálenými částmi říše byla mimořádně důležitá například tehdejší Byzantion, pozdější Konstantinopol a dnešní Istanbul. Její poloha umožňovala propojení evropské a asijské části římského světa.
Mezi další významná centra patřily Antiochie, Ankyra nebo Korint. Řím zůstával důležitým politickým a správním centrem, avšak v rámci samotné pozemní sítě nebyl ve všech ohledech nejvýhodněji položeným městem.
Vědci současně upozorňují, že jejich výzkum se zaměřuje na pozemní komunikace. Pokud by analýza zahrnovala také námořní dopravu, význam některých oblastí včetně samotné Itálie by mohl být podstatně vyšší.
Stopy po Římanech najdeme také na jižní Moravě
Přestože území dnešní České republiky nebylo trvalou součástí Římské říše, římská vojska pronikala i severně od Dunaje. Významné doklady jejich přítomnosti se dochovaly například na lokalitě Hradisko u Mušova nedaleko Pasohlávek.
Archeologové zde dlouhodobě zkoumají pozůstatky rozsáhlé římské vojenské základny spojené s obdobím markomanských válek. Nálezy pomáhají objasňovat kontakty mezi římskou armádou a germánskými obyvateli tehdejší Moravy.
Nový výzkum starověkých komunikací zároveň ukazuje, že dopravní infrastruktura představovala mnohem více než pouhý prostředek k přesunu z jednoho místa na druhé. Ovlivňovala rozvoj obchodu, vznik významných sídel i schopnost římských vládců udržovat kontrolu nad rozsáhlým územím. Část tehdejších dopravních koridorů má přitom svůj význam i po téměř dvou tisíciletích.
Zdroje: nature.com, qmul.ac.uk, doi.org, arub.cz