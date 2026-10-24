Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sardinské malé Tahiti málem zničil dav turistů: Objevte tyrkysovou zátoku s oslnivým pískem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sardinské malé Tahiti málem zničil dav turistů: Objevte tyrkysovou zátoku s oslnivým pískem. Pokud pravidelně slintáte nad fotkami z exotiky a říkáte si, že takhle neskutečně tyrkysová voda prostě v Evropě existovat nemůže, jste na omylu.
Sardinie

Sardinie

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:33

Reklama
Další články z Svět cestovatele
Tady prý mrtví nemají klid. Chillingham patří k nejděsivějším hradům Británie
Tady prý mrtví nemají klid. Chillingham patří k nejděsivějším hradům Británie
Zřícenina hradu, naučná stezka a kuličková dráha. Skuhrov nad Bělou překvapí malé i velké
Zřícenina hradu, naučná stezka a kuličková dráha. Skuhrov nad Bělou překvapí malé i velké

Podhůřím Orlických hor protéká řeka Bělá a v jejím údolí leží obec Skuhrov nad Bělou, která je považována...

Dvě neobvyklé atrakce na jednom výletě: Čertova hráz a zahradní železnice v Pejškově u Tišnova
Dvě neobvyklé atrakce na jednom výletě: Čertova hráz a zahradní železnice v Pejškově u Tišnova

Technické památky jsou dokladem lidského důvtipu, řemeslného mistrovství a průmyslového pokroku. Ukazují,...

Na Chebsku najdete zámek i vyhaslou sopku. Libá a její okolí překvapí nejednoho výletníka
Na Chebsku najdete zámek i vyhaslou sopku. Libá a její okolí překvapí nejednoho výletníka

Přibližně ve stejné vzdálenosti od Chebu, Františkových Lázní a Aše se nachází obec Libá. Najdete ji v...

Sklizeň doznívá, vinařské slavnosti pokračují. Za vínem, dýněmi i zabijačkou na jižní Moravu
Sklizeň doznívá, vinařské slavnosti pokračují. Za vínem, dýněmi i zabijačkou na jižní Moravu

„Září víno vaří, říjen víno pijem,“ praví staré lidové rčení. Poslední říjnový víkend mohou návštěvníci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Destinace
Zobrazit více
LifestyleCestováníDestinace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.