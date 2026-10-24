Sardinské malé Tahiti málem zničil dav turistů: Objevte tyrkysovou zátoku s oslnivým pískem. Pokud pravidelně slintáte nad fotkami z exotiky a říkáte si, že takhle neskutečně tyrkysová voda prostě v Evropě existovat nemůže, jste na omylu.
Na severovýchodním pobřeží Sardinie nedaleko městečka San Teodoro leží pohádková zátoka Cala Brandinchi. Voda tu má barvu čerstvě napuštěného bazénu, z písku nebolí nohy a za zády vám voní stín borovicového háje. Není divu, že jí místní i turisté už roky nepřezdívala jinak než evropské či malé Tahiti.
Přírodní zázrak: Jak vzniká zrádně dokonalý „bazénový efekt“?
Tajný recept na tuhle karibskou nádheru je čistá přírodní fyzika. Oficiální sardinské turistické portály mluví o takzvaném effetto piscina neboli bazénovém efektu. Ten má na svědomí neuvěřitelně jemný, sněhobílý písek na dně a extrémně mělká voda, která dospělému člověku sahá po kolena ještě desítky metrů od břehu. Sluneční paprsky se od bílého dna odrážejí zpět skrze vodní sloupec a vytvářejí zářivé odstíny od zářivě tyrkysové až po sytě smaragdovou.
Spousta lidí si myslí, že za tou barvou stojí vápencové podloží. Ve skutečnosti je ale samotný výběžek Capo Coda Cavallo žulového původu. Vápencová je pouze gigantická skalní stěna ostrova Tavolara, která se tyčí z moře přímo naproti pláži a tvoří ji neskutečné přírodní kulisy. Hned za borovým lesíkem navíc leží lagunové mokřady, kde v létě můžete při troše štěstí zahlédnout dokonce i růžové plameňáky!
Tip: Zapomeňte na Chorvatsko. Z Prahy doletíte za hodinu a půl do země, kde máte moře, hory i UNESCO.
Foto: Pixabay
Autem na Sardinii: Trasa, trajekt a jak ušetřit nervy
Urazit cestu do téhle nádhery vlastním autem z Česka vyžaduje trochu více příprav než klasická jízda do Chorvatska, ale rozhodně to stojí za to. Nejpohodlnější je přejezd přes severní Itálii do přístavu Livorno nebo Janov, odkud trajekty směřují přímo do sardinské Olbie. Z přístavu je to pak na pláž Cala Brandinchi necelou půlhodinku jízdy. Pro rodiny s dětmi je ideální volbou denní přejezd Itálie, noční trajekt v kajutě a ranní probouzení přímo na ostrově.
Přísná pravidla, QR kódy a omezená kapacita: Bez rezervace vás nepustí
Právě kvůli obří popularitě musely místní úřady zatáhnout za záchrannou brzdu. Aby unikátní ekosystém netrpěl pod návalem davů, platí na Cala Brandinchi i na sousední pláži Lu Impostu přísně regulovaný vstup.
- Kapacita pláže: Denně se na Cala Brandinchi dostane maximálně 1 447 návštěvníků.
- Rezervace: Probíhá výhradně online přes systém San Teodoro Spiagge. Systém se otevírá vždy dva dny předem od 18:00 hod.
- Vstupné: Za symbolický poplatek (cca 2 € na osobu, děti mají vstup zdarma) dostanete QR kód, na jehož základě vám u vstupu nasadí kontrolní náramek.
- Parkování: U pláže je k dispozici placené parkoviště (v sezóně cca 2,50 € za hodinu). S karavany nebo obytňáky vás ale přímo k pláži nepustí.
A jak je to s financemi? Když srovnáte ceny kempů v okolí San Teodora s těmi v Chorvatsku nebo na severu Itálie, zjistíte, že samotný pobyt na místě už o moc dražší není. Hlavní náklady navíc tak představuje samotný trajekt.
Zdroje info: https://santeodorospiagge.it/ https://www.cestujlevne.com/pruvodce/italie/sardinie/cala-brandinchi https://www.sardinie.cz/plaz-cala-brandinchi/
Náhledové foto: Pixabay
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