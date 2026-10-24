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Milan Ondrík v Lovcích lebek před kamerou zatkl spolužáka. Sarah Prachařová musela plakat a prosit o život

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V novém seriálu Lovci lebek hraje Milan Ondrík policistu, který pátrá po uprchlících. Na place zatýkal bývalého spolužáka a herečka prosila o život.
Milan Ondrík a Sarah Prachařová, Lovci lebek

Milan Ondrík a Sarah Prachařová, Lovci lebek

Zdroj: FOTO:JOJ / distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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