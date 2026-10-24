Milan Ondrík v Lovcích lebek před kamerou zatkl spolužáka. Sarah Prachařová musela plakat a prosit o život

V novém slovenském kriminálním seriálu Lovci lebek, který tento víkend nasazuje Prima, čekalo na herce několik neobvyklých situací. Představitel hlavní role Milan Ondrík před kamerou fyzicky zneškodnil a zatkl svého bývalého spolužáka. Jeho herecká kolegyně Sarah Prachařová zase musela během natáčení usedavě plakat a cizím jazykem prosit o život.
Elitní jednotka pátrá po uprchlících
Vyšetřovatelé ze speciálního oddělení pátrají po lidech, kteří se cíleně vyhýbají spravedlnosti. Tým vede policista Samuel v podání Milana Ondríka, kterému pomáhá IT specialistka Lucie, kterou hraje Sarah Prachařová. Seriáloví policisté u hledaných osob od začátku vědí o jejich vině a znají jejich skutečnou identitu. Zločinci se však pečlivě skrývají pod cizími jmény a snaží se smazat veškeré své předchozí digitální stopy. Skupinu vyšetřovatelů doplňuje bývalá prokurátorka Nora, rodinně založený vyšetřovatel Jakub a informátor Artur.
Scenáristka Valéria Schulczová k tomuto konceptu podotkla, že na rozdíl od klasických detektivek tvoří základ příběhu hra na kočku a myš. Tvůrci se volně inspirovali skutečnými slovenskými případy a scénář konzultovali s podplukovnicí Adrianou Šimorovou z reálného oddělení cílového pátrání.
Bývalý mafián zatýkal svého spolužáka
Milan Ondrík si natáčení v roli policisty pochvaloval, protože v poslední době ztvárňoval spíše muže na opačné straně zákona. Naposledy se objevil jako mafiánský boss ve filmu Černák z roku 2025. V seriálu naopak oblékl uniformu a v jedné z epizod musel zatknout zločince, kterého si zahrál Juraj Hrčka.
Oba herci se znají už od dob společných studií. Podle Hrčky jim dlouholeté přátelství usnadnilo natáčení náročných fyzických scén. Před kamerou mohli jít až za hranici své běžné komfortní zóny, protože věděli, že si navzájem neublíží.
Pláč o život i nebezpečná jízda v provozu
Hlavní postava Samuela si vysloužila přirovnání k Jamesi Bondovi. Samotný Milan Ondrík se k tomuto srovnání nestaví příliš nadšeně, protože slavného agenta nevnímá jako atraktivní vzor kvůli neustále se opakujícímu konceptu filmů. Kriminální žánr ve svém volném čase nesleduje, ale na natáčení ho bavily kaskadérské kousky a akční pasáže.
Fyzicky náročné chvíle prožila na place i Sarah Prachařová. K nejtěžším momentům zařadila natáčení automobilových honiček za plného provozu na bratislavských dálnicích a chorvatských silnicích. V další složité scéně musela předstírat, že je cizinka, a za usedavého pláče prosit o vlastní život. Naopak nejvíce si užila klidnější sekvenci u stolu, kdy se k týmu připojili čeští kolegové.
Herečka také upozornila na neobvyklé jazykové řešení celého projektu. Hlavní role vyšetřovatelů totiž ztvárnili Slovák a Češka, přičemž oba herci mluví před kamerou svými rodnými jazyky.
Zloděje umění prozradil postižený syn
Jednotlivé epizody ukazují rozmanité osudy lidí na útěku. V jednom z příběhů figuruje podvodník Rudolf, který k úkrytu využívá své vlastní dvojče. Další díl se zaměřuje na ženu jménem Ingrid, kterou úřadům udali její manželé z prostředí světové mafie.
Příběhy uprchlíků spojují chyby, které páchají kvůli svým osobním vazbám. Příkladem je epizoda o Karolovi, zloději umění a bývalém akrobatovi, který se ukrývá v Nizozemsku. Jeho jedinou slabinou je mentálně postižený syn, o kterého se na Slovensku stará Karolova bývalá manželka. Právě podobné citové vazby, obyčejný telefonát rodině nebo použití staré platební karty nakonec uprchlíky prozradí.
Na televizních obrazovkách seriál startuje 24. října ve 20:15 na Primě.
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