Za socialismu visely úplně všude. Teď jsou svatý grál sběratelů a pod 25 000 Kč je neprodávejte

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Kdo by si nepamatoval ten pohled: vesnická hospoda, stará fasáda, vrata staré dílny a na nich lesklá barevná tabule, kterou nezničil ani čas. Možná ji máte dodnes na chalupě, opřenou o zeď za kamny nebo schovanou pod pytli na půdě. Řeč je o smaltovaných cedulích, tedy reklamních i úředních tabulích z těžkého plechu, které dřív patřily k české krajině stejně samozřejmě jako lípa na návsi. Tehdy stály pár korun, dnes jsou pro sběratele svatým grálem.
České smaltovny měly světu na svém poli co ukázat. Ocelový plech se potáhl sklovitou vrstvou a vypálil v peci při teplotách kolem 800 stupňů Celsia. Výsledek vydržel desítky let na slunci, v dešti i v mrazech a barvy zářily dál. Babičky takové věci nevnímaly jako investici. Byla to prostě cedule, co visela na plotě, a každý, kdo kolem šel, ji znal.
Zlatá éra reklamy: když se i plechu věnovala láska
Nejhledanější kousky pocházejí z doby zhruba mezi lety 1900 a 1938. Automobilky, čokoládovny, petrolejářské firmy i výrobci kávy si tehdy dávali na vizuální podobě záležet. Cedule vznikaly po vrstvách, ručně se vypalovaly a jejich motivy působí dodnes jako malé obrazy. Ty nejlepší mají plastické písmo, sytou barvu a hloubku, kterou dnešní tisk nikdy nenapodobí. Není divu, že je dnes po světě hledají nejen Češi, ale i zahraniční sběratelé retro designu.
Pozor ale na jednu věc: ne každá cedule je poklad. Známé socialistické tabulky typu Pozor pod napětím, označení brigád nebo směrovky bývají k mání za stovky až pár tisíc korun. Mají své kouzlo, ale skutečné peníze se točí jinde.
Jak poznat originál a nesplést se
Pokud jste na půdě našli předválečnou reklamní ceduli, poznáte ji často už podle váhy a doteku. Bývá masivní, mírně vypouklá a písmena i loga vystupují z povrchu jako malý reliéf. Smalt je hluboký, lesklý a zpravidla bez moderního nádechu. Rozhodují také drobnosti jako stav okrajů, množství odprysků a značka, kterou cedule propaguje.
Odborníci z aukční praxe to potvrzují. „U smaltovaných reklamních cedulí rozhoduje nejen zachovalost a stáří, ale také značka, výtvarné zpracování a dobový kontext. Reklama z období Rakouska-Uherska a První republiky má mezi sběrateli dlouhodobě silné postavení a kvalitní kusy dokážou oslovit domácí i zahraniční zájemce,“ uvádí Pavel Krejčíř, expert na sběratelství z portálu Aukro.cz. Jinými slovy: kdo chce poznat hodnotu, musí se na cedulku podívat pozorně a nespoléhat jen na dojem.
Od pár stovek po částky, které berou dech
Rozdíly v cenách jsou obrovské. Běžná uliční nebo úřední tabulka se dnes prodává za 300 až 3 000 korun. Předválečné reklamní kusy slavných značek ale startují v aukcích třeba na 25 000 korunách a u nejkrásnějších, dobře dochovaných exemplářů může konečná cena přeskočit i 240 000 korun. To je suma, kterou by tehdejší majitel nepochopil. A přitom stačí, aby kus plechu přečkal desítky let ve stodole, na chalupě nebo u pradědečka v dílně.
Sběratelé si ale dávají pozor na přehnaná očekávání. Jeden z přispěvatelů diskuse na portálu Sběratel.com to vystihl takto: „Lidi si myslí, že když mají na chalupě oprýskanou tabulku ‚Pozor pes‘ z roku 1980, tak jsou milionáři. Přitom předválečná reklama na auto nebo čokoládu je úplně jiná liga než to, co viselo v každém JZD.“ A má pravdu. Přesto je to krásná motivace, aby se člověk před vyklízením podíval na každý starý kousek ještě jednou.
Až se tedy příště vydáte na chalupu nebo budete procházet půdu po prarodičích, nezapomeňte se zastavit u každého zrezlého plechu opřeného ve tmě. Možná pod vrstvou prachu ukrývá kus československé historie, na který se dnes sběratelé skládají jako na zlato. A jak jste na tom vy? Našli jste někdy doma něco, co mělo větší cenu, než jste čekali?
Zdroje článku: medium.seznam.cz, centrum.cz, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová