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Velkoformátovou skleněnou mozaiku Šelmárium vytvořili v Zoo Liberec žáci uměleckých oborů

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Zoo Liberec představila novou velkoformátovou skleněnou mozaiku Šelmárium. Vytvořily ji desítky studentů uměleckých škol z Libereckého kraje. Mozaika zdobí průčelí pavilonu šelem. Dílo o rozměrech 4,6 × 1,8 metru zachycuje stylizované kočkovité šelmy. Studenti na díle pracovali stovky hodin.
Velkoformátovou skleněnou mozaiku Šelmárium vytvořili v Zoo Liberec žáci uměleckých oborů

Velkoformátovou skleněnou mozaiku Šelmárium vytvořili v Zoo Liberec žáci uměleckých oborů

Zdroj: Crystal Valley
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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