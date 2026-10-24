Andělsky nadýchaný perník s čokoládou a kokosem, který provoní kuchyň a zůstane vláčný i druhý den

Určitě taky občas řešíte dilema, co dát dětem na svačinu. Kromě jiného jim určitě zachutná tento andělsky nadýchaný perník s čokoládou posypaný kokosem. Je to obyčejný, ale poctivý hrníčkový moučník na plech: vláčný, rychlý a ze surovin, které bývají doma. Na všední den ideální. Od klasického perníku se u nás liší hlavně tím, že do těsta přijde čokoládový pudink, trochu marmelády a navrch jednoduchá poleva z čokolády a másla.
Těsto jen promíchám vařečkou nebo metličkou, vyliju na plech a dám péct. Směs
hladké i polohrubé mouky udělá střídku jemnou, ale ne takovou tu sypkou, co se rozpadne už při krájení. Povidla nebo marmeláda zase pomůžou, aby perník nebyl suchý ani další den. U nás mizí nejvíc večer po upečení, když čokoláda ztuhne a se do ní trochu zapustí. kokos
Můj tip zní: Jestli víte, že půjde perník druhý den do školní tašky, udělejte polevu raději tenčí. Lépe se krájí, tolik se nelepí na ubrousek a krabička po otevření nevypadá, jako by v ní proběhla malá nehoda. Recept na andělský perník s čokoládou a kokosem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 1 větší plech Ingredience pro přípravu 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek polohrubé mouky 2 hrnky mléka 1 hrnek oleje 1,5 hrnku cukru 1 sáček čokoládového pudinku 2 ks vejce 1 sáček prášku do perníku 1 sáček prášku do pečiva 1 sáček vanilkového cukru 3 lžíce kvalitního kakaa 3 lžíce povidel nebo marmelády 1 lžička mleté skořice 1 hrst nasekaných vlašských ořechů 100 g čokolády na vaření 50 g másla 2 až 3 lžíce strouhaného kokosu Postup přípravy nadýchaného perníku
1. Troubu nastavte na
180 °C a nachystejte si větší plech. Můžete ho vyložit pečicím papírem, případně klasicky vymazat a vysypat, pokud jste na to zvyklí.
2. Do velké mísy dejte
hladkou mouku, polohrubou mouku, cukr, vanilkový cukr, čokoládový pudink, kakao, prášek do perníku, prášek do pečiva a skořici. Suchou směs krátce promíchejte. Hlavně kvůli kakau a kypřidlům, aby nezůstala někde v jednom koutě mísy.
3. Přilijte
mléko, olej, přidejte vejce a povidla nebo marmeládu. Všechno rozmíchejte na hladké těsto. Není potřeba ho dlouze šlehat, stačí, aby v něm nebyly vidět hrudky mouky.
4. Nakonec zapracujte
nasekané vlašské ořechy. Pokud pečete pro malé děti nebo pro někoho, kdo ořechy nerad, klidně je vynechte. Perník se povede i bez nich.
5. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho rozetřete pokud možno rovnoměrně. Když bude vrstva všude podobně vysoká, upeče se perník lépe a bez vysušených okrajů.
Pečení
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6. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
30 minut. Trouby si někdy dělají trochu, co chtějí, takže ke konci vezměte špejli. Pokud ji vytáhnete suchou, můžete perník vyndat.
7. Upečený
perník nechte chvíli odpočinout na plechu. Mezitím připravte polevu. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v kastrůlku, rozpusťte 100 g čokolády na vaření a 50 g másla.
8. Vlažný perník potřete
čokoládovou polevou a hned posypte strouhaným kokosem. Když poleva začne tuhnout dřív, kokos už se do ní nechytí tak ochotně.
9. Počkejte, až poleva zpevní, a potom krájejte na kostky nebo obdélníky. Hodí se ke kávě, kakau i do svačinových krabiček. V chladu vydrží bez problémů do druhého dne a často je pak ještě vláčnější.
Foto: Cooky.cz, Perník krájejte na kostky teprve až poleva zpevní. Rady proč čokoláda, kokos a pudink dělají víc, než se zdá Pokud je těsto moc husté, přidejte 2 až 3 lžíce mléka. Záleží na velikosti hrnku i na mouce, každá se chová trochu jinak. Když máte po ruce jen meruňkovou nebo rybízovou marmeládu, použijte ji. Perník získá jemný ovocný tón a receptu to nijak neuškodí. Krájejte až ve chvíli, kdy je poleva zpevněná. Řezy budou čistší a kokos nebude končit po celé lince.
Na pohled je to prostě perník na plech. Jenže pár drobností s těstem udělá svoje.
Čokoládový pudink mu pomáhá k jemnější struktuře a výsledný moučník nepůsobí suše. Olej a mléko se starají o vláčnost, což je u svačinového pečení docela zásadní. Když dítě vytáhne kousek z krabičky až po několika hodinách, pořád má být měkký, ne drobivý.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková