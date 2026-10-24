Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Z obřího úspěchu hotové peklo: Píseň Don’t Stop Me Now od Queenů měla velmi temné zákulisí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Don’t Stop Me Now je dnes symbolem radosti, ale v době vzniku v ní Queen slyšeli i varovný signál z Freddieho života.
Fotografie skupiny Queen

Fotografie skupiny Queen

Zdroj: Foto: Koh Hasebe; Distributed by Elektra Records / Public domain, skupina Queen
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 15:31

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Nečekaný konec Oldřicha Navrátila: Herec popsal vyhazov z Receptáře, kde ho vystřídají tyto známé tváře
Nečekaný konec Oldřicha Navrátila: Herec popsal vyhazov z Receptáře, kde ho vystřídají tyto známé tváře
Test znalostí o pranostikách a českých tradicích: S alespoň 6 z 10 otázek by si měl poradit každý
Test znalostí o pranostikách a českých tradicích: S alespoň 6 z 10 otázek by si měl poradit každý

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi českou lidovou kulturu. Prověříme vaše znalosti...

Janek Rubeš zarazil fanoušky historkou ze zákulisí. Bez servítek odhalil bizarní postupy Čestmíra Strakatého
Janek Rubeš zarazil fanoušky historkou ze zákulisí. Bez servítek odhalil bizarní postupy Čestmíra Strakatého

Janek Rubeš v podcastu Luďka Staňka ironicky popsal zkušenost z natáčení u Čestmíra Strakatého a otevřel...

Velký kvíz o 30 případech majora Zemana: Podle 10 otázek se ukáže, kdo opravdu zná slavné epizody
Velký kvíz o 30 případech majora Zemana: Podle 10 otázek se ukáže, kdo opravdu zná slavné epizody

Dnes jsme si připravili kvíz o jednom z nejkontroverznějších seriálů československé televize. Zkuste, co...

Retro kvíz pro pamětníky: Starší ročníky by si měly poradit s 10 otázkami, u kterých by mladí propadli
Retro kvíz pro pamětníky: Starší ročníky by si měly poradit s 10 otázkami, u kterých by mladí propadli

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo něco skutečně zažili. Otázky z historie, kultury i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
KulturaHudbaCelebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.