Z obřího úspěchu hotové peklo: Píseň Don’t Stop Me Now od Queenů měla velmi temné zákulisí

Don’t Stop Me Now je dnes symbolem radosti, ale v době vzniku v ní Queen slyšeli i varovný signál z Freddieho života.
Freddie Mercury napsal skladbu Don’t Stop Me Now pro album Jazz, které vyšlo v roce 1978. Na desce jde o dvanáctou skladbu a jako singl píseň vyšla 26. ledna 1979. Na povrchu je to nakažlivá, skoro rozpustilá hitovka, která člověka během pár taktů zvedne ze židle. Jenže pod touto radostí je ještě jiná vrstva, které jsme se rozhodli na In-Lifestyle věnovat. Text o jízdě, kterou nikdo nezastaví, až nepříjemně dobře pasoval k tomu, jak Mercury v té době fungoval mimo pódium.
Vznikala v době, kdy Freddie Mercury přidával plyn
Nahrávalo se v srpnu 1978 ve studiu Super Bear ve Francii. Freddie už tehdy nebyl jen zpěvák s hlasem, který se nedal splést. Po konci dlouholetého vztahu s Mary Austin si začal novou volnost užívat po svém, výrazně dravěji než dřív. Verše o tom, že je naživu, letí rychlostí světla a nehodlá brzdit, se dnes často berou jako čistá popová radost. Uvnitř kapely ale mohly znít o dost méně nevinně.
Roger Taylor po letech podle webu
Songfacts řekl, že skladbu sice nepočítá úplně mezi nejlepší věci Queen, má ale rád její atmosféru i slavné „Mister Fahrenheit“. Don’t Stop Me Now dlouho nebyla nedotknutelný hit, nad kterým se nikdo nepozastaví. Pro část kolegů v ní zůstával i obraz Mercuryho životního stylu, který už jeho okolí začínal znervózňovat.
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Hudebně píseň stojí hlavně na Freddieho klavíru, rytmice Johna Deacona a Rogera Taylora a na vícehlasých vokálech, které ke Queen patřily stejně samozřejmě jako Mercuryho pódiová gesta. Pod leskem celé nahrávky je ale cítit i neklid. Řádky typu „I am a sex machine ready to reload“ nebo „I’m out of control“ u Mercuryho nepůsobí jen jako lehká nadsázka pro pobavení publika.
V roce 1979 už žil hodně naplno a často se pohyboval na večírcích. O drogách se v rockové scéně sedmdesátých let mluvilo běžně. I Brian May podle
Smooth Radio mluvil o tom, že text mu úplně nesedl, právě proto, že popisoval divoké životní období Mercuryho, kdy hodně lítal v drogách a střídal partnery.
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Publikum ji dnes zpívá jako osvobozující refrén, zatímco lidem kolem Freddieho tehdy mohla znít spíš jako rozjetá vlna, do které už se nikomu nedaří vstoupit. I proto Don’t Stop Me Now patří mezi písně Queen, které čas posunul trochu jinam, než by se při prvním vydání dalo čekat.
Nejdřív spíš opatrný úspěch, potom druhý život
Po vydání singl nevystřelil vzhůru tak, jak by se podle jeho dnešní pověsti mohlo zdát. V Británii se dostal do první desítky, skutečný návrat ale přišel až mnohem později. Pomohly reklamy, filmy a noví posluchači, kteří už Queen nacházeli v úplně jiném světě než publikum konce sedmdesátých let. Za připomenutí stojí návrat skladby do britských žebříčků v roce 2008 po známé reklamě Cadbury i další použití v kampaních, včetně reklamy Pfizer během Super Bowlu 2024.
Na osudu této písně je zvláštní jeden paradox. V době vzniku v sobě měla otisk období, kdy se Freddie Mercury řítil kupředu a lidé kolem něj z toho neměli zrovna lehkou hlavu. Dnes slouží jako podklad pro oslavy, sportovní sestřihy, reklamy i virální videa. Oficiální klip dostupný na
YouTube zachycuje kapelu v koncertní energii, s níž se skladba spojuje dodnes. Kdo ale zná okolnosti jejího vzniku, slyší pod tím ještě druhý tón. Radost tam je, o tom těžko pochybovat. Jen běží tempem, ze kterého se části Mercuryho okolí už tehdy mohla motat hlava.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Z obřího úspěchu hotové peklo: Píseň Don’t Stop Me Now od Queenů měla velmi temné zákulisí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.