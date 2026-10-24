Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ani na pětku, ani na trojku. Ideální teplota na radiátoru je jiná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina lidí točí kolečkem na topení špatným směrem. Co čísla na hlavici skutečně znamenají a kolik vás omyl stojí?
Ani na pětku, ani na trojku. Ideální teplota na radiátoru je jiná

Ani na pětku, ani na trojku. Ideální teplota na radiátoru je jiná

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Za socialismu visely úplně všude. Teď jsou svatý grál sběratelů a pod 25 000 Kč je neprodávejte
Za socialismu visely úplně všude. Teď jsou svatý grál sběratelů a pod 25 000 Kč je neprodávejte
KVÍZ: Jste hrdý vlastenec, nebo znáte jen Vánoce? České lidové zvyky a svátky vás spolehlivě prověří
KVÍZ: Jste hrdý vlastenec, nebo znáte jen Vánoce? České lidové zvyky a svátky vás spolehlivě prověří

České tradice a zvyky jsou nedílnou součástí naší kultury a historie. Víte, co se u nás skutečně slaví a...

Milovníci dobrých filmů, pozor: V neděli v 17:55 vytáhne Nova Cinema kultovní satiru o věčném mládí
Milovníci dobrých filmů, pozor: V neděli v 17:55 vytáhne Nova Cinema kultovní satiru o věčném mládí

Dvě rivalky, váhavý chirurg a elixír věčného mládí, u kterého nikdo nečetl drobné písmo. Černá komedie za...

Kdo najde doma tyhle staré hodinky, vyhrál jackpot. Sběratelé za ně platí 250 000 Kč
Kdo najde doma tyhle staré hodinky, vyhrál jackpot. Sběratelé za ně platí 250 000 Kč

Sametová krabička na dně komody, vůně naftalínu a babiččin obývák v 70. letech. Právě tam může čekat...

Ani ocet, ani soda. Po této levné surovině se vodní kámen oloupe v šupinách a odteče do záchodu
Ani ocet, ani soda. Po této levné surovině se vodní kámen oloupe v šupinách a odteče do záchodu

Vodní kámen se vrací pořád dokola. Rozhoduje ale správná látka a postup, ne hlasité šumění.

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.