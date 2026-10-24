Tuhle drsnou podívanou hltal celý svět: V neděli v 17:55 nasazuje Nova Cinema film, který nestárne

Elixír, který vyřešil jen půlku problému
Rok 1992, Hollywood a snímek, který se nebál vysmát stárnutí přímo do tváře. Tohle je Smrt jí sluší (Death Becomes Her) v režii Roberta Zemeckise, podle scénáře Davida Koeppa a Martina Donovana.
Stárnoucí celebritu Madeline Ashton hraje Meryl Streep, její dlouholetou rivalku, spisovatelku Helen Sharp, ztvárnila Goldie Hawn. Záhadnou aristokratku Lisle von Rhuman, která nabízí tajemný nápoj, ztělesnila Isabella Rossellini. Třetím do party je Bruce Willis jako plastický chirurg Ernest Menville, muž, o kterého se obě ženy přetahují.
Zápletka je jednoduchá a zároveň krásně zvrácená. Obě ženy elixír vypijí a přestanou stárnout. Jenže jejich těla dál podléhají zraněním. Když se souboj o jednoho muže vyhrotí, jedna končí s prostřeleným břichem, druhá se zlomeným vazem. Zemřít ale nemohou. Zbývá jim nekonečné lepení prasklin a přestříkávání kůže jako u porcelánových panenek.
Lopaty, modré návleky a průlom v počítačové grafice
Natáčení nebyla žádná procházka růžovým sadem. Při šermířské scéně s lopatami Meryl Streep nešťastnou náhodou zasáhla Goldie Hawn a rozřízla jí tvář. Obě herečky přesto pokračovaly dál a výsledek na plátně je důkazem jejich profesionality.
Pro Bruce Willise šlo o vědomý krok stranou od akčních hrdinů, jako byl John McClane ze Smrtonosné pasti. V roli zakřiknutého a alkoholu propadajícího chirurga předvedl komediální talent, který mnohé překvapil.
Technologicky film posunul hranice. Studio Industrial Light & Magic vyvinulo software pro fotorealistické vykreslení lidské kůže a tělesných deformací. Slavná díra v břiše nebo hlava otočená o 180 stupňů ale nevznikly jen v počítači. Zemeckis chytře kombinoval CGI s animatronickými loutkami, praktickými maskami a dublery v modrých návlecích pro klíčování.
Historici vizuálních efektů film označují za milník mezi érou praktických masek a nástupem digitální doby. Zemeckis podle nich dokázal spojit černý nadhled nad hollywoodskou marnivostí s technologickým pokrokem.
Oscar, miliony a diváci, kteří se vracejí
Sázka na morbidní humor se vyplatila. Při rozpočtu 55 milionů dolarů film celosvětově vydělal 149 milionů. V roce 1993 získal Oscara za nejlepší vizuální efekty, stejnou kategorii ovládl i na cenách BAFTA. Meryl Streep si odnesla nominaci na Zlatý glóbus.
Kinobox film hodnotí 71 %, na TMDB má 6,8 z 10. Jeden z diváků o něm píše:
Smrt jí sluší je vtipná, originální černá komedie se skvělým obsazením. Bruce Willis jako ztracený chirurg v absurdní situaci exceluje, Meryl Streep a Goldie Hawn si role rivalek vyloženě užívají a Zemeckisova režie trefně paroduje marnivost a strach ze stárnutí i po letech.
Kdy se na věčné mládí podívat
Film uvede Nova Cinema v neděli 25. října 2026 v 17:55. Kdo termín mine, může využít reprízy v úterý 27. října 2026 v 15:40 a v sobotu 31. října 2026 v 05:05.
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, tv.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá