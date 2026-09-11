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Děkujeme, Tomio! Dle SPD se snížily ceny energií i potravin

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Hlavně to prodat. Že prodáváte něco, co neexistuje? To nevadí. Důležité je vyznat se v džungli trhu a nějakým způsobem nakrmit své voliče. Naposledy jsem slyšel mluvit předsedu SPD Tomi Okamuru, jenž se vychloubal tím, jak nám občanům jejich strana, která je nyní součástí vlády, neskonale pomohla. Měli bychom jim být vděční a pochopitelně volit jejich kandidáty. Vždyť se máme tak dobře, jak jsme se nikdy neměli. Nebo to tak není?
Tomio Okamura

Tomio Okamura

Zdroj: Tomio Okamura/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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