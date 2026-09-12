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Dluhonice čeká oprava průtahu. Uzavírka změní i autobusové linky

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V pondělí 14. září začne v přerovských Dluhonicích oprava téměř 600 metrů silnice. Potrvá do listopadu a vyjde asi na 5,7 milionu korun. Uzavírka povede dopravu přes Rokytnici a změní trasy městských i příměstských autobusů.
Dluhonice čeká oprava průtahu. Uzavírka změní i autobusové linky

Dluhonice čeká oprava průtahu. Uzavírka změní i autobusové linky

Zdroj: město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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