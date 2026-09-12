Dluhonice čeká oprava průtahu. Uzavírka změní i autobusové linkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dluhonice čeká oprava průtahu. Uzavírka změní i autobusové linky
Jednu z nejvýznamnějších historických budov v Přerově zahalilo lešení. Fasáda Městského domu je v...
Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu, která letos získala ocenění České...
Tradiční hody opanují o tomto víkendu Prostějov. Návštěvníky čeká bohatý program, ve kterém si přijdou na...
Po obavách alespoň částečná úleva. Obyvatelé olomoucké části Hejčín si v uplynulých měsících stěžovali na...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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