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Martin Hranáč považuje sociální sítě za záchranu lidstva: Nedá na ně dopustit

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Martin Hranáč (44) nedá na sociální sítě dopustit. V jeho životě totiž sehrály zásadní roli. Především v době, kdy o něj televize neměla zájem a pracovní nabídky nepřicházely, mu totiž umožnily znovu si vybudovat jméno a oslovit publikum. Pro Aplausin.cz prozradil, že bez podpory fanoušků by dnes zřejmě nebyl tam, kde je. Jeho úspěch se přitom přenesl i mimo internet.
Martin Hranáč září ve filmu Dokonalý den.

Martin Hranáč září ve filmu Dokonalý den.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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