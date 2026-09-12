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Falešná zpráva o torzu těla vyděsila houbaře na Havlíčkobrodsku. Šlo o figurku

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Dennívýzva
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Policisté na Havlíčkobrodsku včera večer prověřovali oznámení o údajném nálezu torza lidského těla v lese. Informace se objevila na Facebooku a policisté proto začali pátrat po autorovi příspěvku, aby ověřili, zda se zakládá na pravdě.
Falešná zpráva o torzu těla vyděsila houbaře na Havlíčkobrodsku. Šlo o figurku

Falešná zpráva o torzu těla vyděsila houbaře na Havlíčkobrodsku. Šlo o figurku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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