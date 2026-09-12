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Plzeň začne ještě v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem

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Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno tři čtvrtě miliardy korun. Po skončení první etapy, která by měla trvat zhruba dva roky, by měly práce pokračovat ve střední části, která zahrnuje moderní dostavbu. I v této části se odhadují podobné náklady jako na první etapu, řekl technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Plzeň začne ještě v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem

Plzeň začne ještě v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem

Zdroj: Martin Pecuch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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