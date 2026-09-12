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Kupované čističe snadno nahradí domácí prostředek za pouhých 10 Kč. K jeho výrobě postačí 1 zcela běžná surovina

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Kupování chemických přípravků je sice řešení, ale dost neekologické a zdravotně nebezpečné. Stačí použít jednu přírodní přísadu, která čištění vyřeší mnohem lépe.
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Zdroj: Fotografie: Bydlíme Útulně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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