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Roglič už nemá disciplínu, na kterou by mohl čekat. Dnes musí Mase zlomit tam, kde ho zatím nikdo nezlomil

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Primož Roglič ztrácí na Enrica Mase 1:37 a poslední velká horská etapa nabízí brutální Collado del Alguacil. Pro Slovince už nestačí být o pár sekund lepší.
Roglič už nemá disciplínu, na kterou by mohl čekat. Dnes musí Mase zlomit tam, kde ho zatím nikdo nezlomil

Roglič už nemá disciplínu, na kterou by mohl čekat. Dnes musí Mase zlomit tam, kde ho zatím nikdo nezlomil

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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