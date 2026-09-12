Roglič už nemá disciplínu, na kterou by mohl čekat. Dnes musí Mase zlomit tam, kde ho zatím nikdo nezlomil

Potřebuje vytvořit krizi, kterou tato Vuelta u Mase ještě neviděla. Primož Roglič včera na Peñas Blancas zkoušel přesně to, co mu situace v celkovém pořadí přikazovala. Red Bull-Bora-Hansgrohe zvyšoval tempo, soupeři útočili a závěrečné stoupání mělo poprvé ukázat, jestli Enric Mas po životní časovce přece jen někde schovává slabší den.
Neschovával.
Pět nejlepších mužů celkového pořadí projelo cílem společně. Roglič nezískal na Mase ani sekundu a rozdíl mezi nimi zůstal 1:37.
Dnes už se proto nehraje o to, zda Slovinec dokáže být v kopci o něco lepší. Musí být dramaticky lepší. Poslední velká horská etapa letošní Vuelty měří 186,8 kilometru, nabízí téměř pět tisíc metrů převýšení a končí na Collado del Alguacil. Závěrečných 8,3 kilometru má průměrný sklon 9,8 procenta.
To je dost těžké stoupání na velké rozdíly. Jenže devadesát sedm sekund není obyčejný rozdíl. Je to taktický problém.
Včera dostal Roglič přesně to stoupání, které potřeboval. Výsledek byl nula sekund
Peñas Blancas měří 18,7 kilometru a nabízí dost prostoru na to, aby se mezi favority rozdíly postupně otevřely. Red Bull se nespoléhal pouze na závěrečný útok svého lídra. Tým dlouho držel vysoké tempo a snažil se závod udělat co nejtěžší. Richard Carapaz i Sepp Kuss se pokoušeli situaci rozbít, Felix Gall se přidal k práci vpředu a chvílemi to vypadalo, že se skupina favoritů konečně začne trhat.
Mas ale pokaždé reagoval. Když se tempo zvedlo, měl u sebe tým. Když začaly útoky, hlídal soupeře. V okamžiku, kdy bylo potřeba převzít kontrolu, poslal Movistar vlastní jezdce dopředu a nenechal situaci přerůst v chaos.
Mas po etapě mluvil o tom, že měli závod pod kontrolou. Výsledek mu dává za pravdu. Eddie Dunbar vyhrál z úniku, ale pět nejlepších mužů celkového pořadí dorazilo do cíle společně s odstupem 5:11. Pro Rogliče to byl promarněný den. Ne proto, že by měl Peñas Blancas bezpodmínečně vyhrát. Ale proto, že mu z kalendáře zmizela další příležitost a jeho deficit zůstal přesně stejný.
Devadesát sedm sekund se nedá ukrást jedním útokem před cílem
Kdyby Roglič ztrácel dvacet sekund, mohl by čekat. Stačil by jeden ostrý nástup na posledních dvou kilometrech, několik bonifikačních sekund nebo krátká Masova slabost. Při rozdílu 1:37 je matematika úplně jiná.
Ani úspěšný útok tři kilometry před cílem nemusí stačit. Vytvořit téměř dvouminutovou mezeru proti lídrovi, který během tří týdnů prakticky nikde nezkolaboval, vyžaduje delší období převahy. A právě proto může být důležitější všechno, co přijde před Collado del Alguacil.
Dnešní etapa totiž neobsahuje jen závěrečný kopec. Jezdci absolvují dvakrát El Purche a později Puerto de El Duque. Teprve potom začne posledních 8,3 kilometru k cíli. Pokud Red Bull nechá Movistar přivézt Mase pod závěrečné stoupání s několika pomocníky a čerstvými nohami, čekat až na poslední kopec může být příliš pozdě.
Roglič potřebuje, aby byl závod těžký ještě před ním.
Největším úkolem Red Bullu není zaútočit. Je izolovat Mase
Včerejší Peñas Blancas ukázaly jednu zásadní věc. Mas není sám. Movistar v rozhodujících momentech stále dokáže svého lídra obklopit a pomoci mu regulovat tempo. Dokud má Mas kolem sebe tým, nemusí reagovat na každé zrychlení osobně a může šetřit energii na útok, který je opravdu nebezpečný.
Red Bull proto potřebuje nejprve odstranit tuto ochranu. Dlouhé tempo přes předchozí kopce může stát Mase pomocníky. Útok některého z Rogličových kolegů může přinutit Movistar pracovat. A pokud se závod rozbije dostatečně daleko před cílem, může se situace změnit z kontrolovaného stoupání na souboj muž proti muži. To je scénář, který Roglič potřebuje. Ne jeden útok. Celý den, který Mase postupně připraví o komfort.
Mas zatím přesně takovou krizi odmítá vyrobit
Největším problémem Rogličovy situace není pouze velikost ztráty. Je to způsob, jakým Mas během celé Vuelty závodí.
Když bylo potřeba získat čas v horách, dokázal ho získat. Když přišla časovka, která měla být jeho nejslabším dnem, ztratil jen 33 sekund. Když následovala první ze dvou závěrečných horských etap, přežil všechny útoky bez jediné ztracené sekundy.
Roglič tedy dnes nepotřebuje zopakovat něco, co už jednou fungovalo. Potřebuje najít něco nového. Mas zatím neměl den, kdy by se po jednom útoku nedokázal vrátit. Neměl stoupání, na kterém by postupně ztrácel desítky sekund. A hlavně neměl skutečnou krizi, během níž by se rozdíl otevřel natolik, že by jej Movistar nedokázal kontrolovat. Právě takový scénář ale Roglič potřebuje. Nestačí Mase odpojit. Musí ho odpojit a dál mu ujíždět.
Collado del Alguacil je dost těžké. Otázkou je, jestli přijde dost brzy
Závěrečné stoupání je brutální. Osm kilometrů s průměrem téměř deset procent nabízí úseky, ve kterých už nebude prostor schovat slabší nohy za taktiku. Pokud některému z favoritů dojde energie, rozdíly mohou rychle narůstat.
Jenže z pohledu Rogliče je tu jeden problém. Je to poslední kopec dne. Pokud na něj přijede s Masem ve stejné skupině a rozdíl bude stále 1:37, bude mít na jeho smazání něco málo přes osm kilometrů.
To znamená získávat zhruba dvanáct sekund na každý kilometr. Proti lídrovi, který na Peñas Blancas neztratil nic. Právě proto může být dnešní etapa rozhodnutá dřív, než začne její nejslavnější stoupání.
Red Bull musí vytvořit tlak už na El Purche a El Duque. Musí donutit Movistar utrácet lidi i energii a dostat Mase pod závěrečný kopec v horší pozici, než ve které přijel včera pod Peñas Blancas. Jinak může být Collado del Alguacil strašně těžké, ale stále příliš krátké.
Roglič už nemůže čekat na svou chvíli. Musí ji vytvořit
Roglič vyhrál Vueltu čtyřikrát mimo jiné proto, že uměl být trpělivý. Nemusel útočit bezhlavě. Dokázal sbírat sekundy, využívat časovky, bonifikace a krátké výbušné závěry. Často čekal, až závod nabídne správný moment.
Tentokrát mu ale momenty docházejí. Časovka přinesla jen 33 sekund. Peñas Blancas ani jednu. A před poslední velkou horskou etapou pořád svítí stejných 1:37.
Mas už nemusí Vueltu vyhrát útokem. Může ji vyhrát tím, že ještě jeden den odmítne prohrát. Roglič podobný luxus nemá.
Dnes potřebuje udělat něco, co během celé letošní Vuelty nikdo nedokázal: dostat Enrica Mase do skutečné krize a udržet ho v ní dost dlouho, aby se devadesát sedm sekund nezačalo pouze zmenšovat.
Musí zmizet.
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Zdroje: La Vuelta – Stage 20: La Calahorra – Collado del Alguacil [1], La Vuelta – Dunbar rewarded for his commitment [2], La Vuelta – Enric Mas: Queda una jornada dura [3], Reuters – Swiss Küng wins Vuelta stage 18, Mas retains healthy overall lead [4], Cyclingnews – Roglič unfazed as he fails to make major gains on Mas in Vuelta time trial [5].