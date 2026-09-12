Sydney Sweeney slaví 29: proč se její tělo pořád stává veřejným tématem, i když o to svět nikdo neprosil

Přesto se kolem ní pořád vrací jedna stará otázka v novém kabátě: proč máme pocit, že ženské tělo, jakmile se stane viditelným, automaticky patří veřejnosti?
Sydney Sweeney se narodila 12. září 1997 ve Spokane ve státě Washington, takže dnes slaví 29. narozeniny. Proslavila se mimo jiné seriály Euphoria a The White Lotus, získala dvě nominace na Emmy a postupně začala přebírat větší kontrolu i nad projekty, které natáčí, prostřednictvím vlastní produkční společnosti Fifty-Fifty Films.
Jenže stačí otevřít komentáře pod její fotografií a kariéra se na chvíli smrskne na jednu část jejího těla. Je příliš sexy. Je schválně sexy. Neměla by být tak sexy. Vypadá jinak než před pěti lety. Určitě má něco upraveného. Měla by se oblékat jinak. Neměla by se oblékat jinak. Je zvláštní, kolik práce dokáže cizí ženské tělo vytvořit lidem, kteří v něm nežijí.
Když je tělo součástí role, svět snadno zapomene na rozdíl mezi herečkou a postavou
Velká část veřejného obrazu Sydney Sweeney vznikla přes Cassie v Euphorii, postavu, jejíž sexualita, nejistota a potřeba být žádoucí patří přímo k jejímu příběhu.
Sweeney letos v rozhovoru pro Variety popsala paradox, který ji na veřejné reakci provází dlouho. Lidé podle ní kritizují způsob, jakým je Cassie v seriálu sexualizovaná, a současně podobně zacházejí s ní samotnou.
Tohle je přesně ten moment, kdy se hranice mezi rolí a ženou zvláštně rozmaže. Herečka zahraje sexualizovanou postavu a publikum začne považovat její vlastní tělo za pokračování seriálu.
Pak přijde fotografie a internet začne vyšetřovat
Sweeney v minulosti mluvila i o komentářích, které analyzovaly údajné kosmetické zákroky a porovnávaly její současné fotografie se snímky z dětství. Sama tvrdí, že žádné estetické zákroky nepodstoupila, a s ironií připomněla, že samozřejmě vypadá jinak než na fotografii, kde jí bylo dvanáct.
Je to absurdní, ale známý mechanismus. Žena zestárne. Zmíní se její nos. Přibere. Řeší se její tělo. Zhubne. Řeší se její tělo znovu. A pokud zůstane přibližně stejná, někdo stejně najde fotografii z jiného úhlu a oznámí, že se „něco změnilo“.
U Sydney se tělo stalo dokonce součástí profesního výkonu
Pro roli boxerky Christy Martin výrazně změnila svou fyzickou kondici a nabrala svalovou hmotu. Následně kvůli dalším projektům tělo znovu měnila. Sama popsala, že šlo o náročný proces a že podobně dramatickou proměnu možná už znovu absolvovat nechce.
Pro herce je fyzická transformace někdy součást práce. Jenže u hereček se velmi rychle mění v veřejný referendum. Neřeší se pouze výkon, ale jestli je nové tělo atraktivnější, méně atraktivní, „zdravější“, „horší“ nebo zda by v něm měla zůstat. Jako by jeho vlastník byl až někde na konci seznamu lidí, kteří k němu mají názor.
„Když se ukazuje, nemůže si stěžovat“ je velmi pohodlný argument
Žena může mít hluboký výstřih a stále nechce, aby o jejím těle rozhodovali cizí lidé. Může natočit nahou scénu a pořád mít právo určovat, co pro ni znamená. Může využívat vlastní sexualitu jako součást image a současně jí může vadit, když je redukovaná pouze na ni.
Tyhle věci se nevylučují.
Sweeney sama opakovaně říká, že pokud nahota nebo sexualita slouží příběhu, nemá s ní jako herečka problém. To ale není otevřená licence k tomu, aby každý další rozhovor o ní začínal a končil jejími proporcemi.
Přitažlivá žena musí často dokazovat, že je ještě něco dalšího
Tohle není problém jen Hollywoodu. Když je žena výrazně atraktivní, část okolí má zvláštní potřebu vybírat mezi dvěma verzemi příběhu. Buď je krásná, nebo chytrá. Buď využívá vzhled, nebo chce, aby ji někdo bral vážně. Buď jí pozornost vyhovuje, nebo ji nesmí kritizovat.
Jenže člověk může být sexuálně přitažlivý, pracovitý, ambiciózní, dobrý producent a pořád mít složitý vztah k tomu, jak ho svět vidí. Sweeney sama pro Vanity Fair popsala frustraci z toho, že svůj veřejný obraz nemůže plně kontrolovat, protože rozhovory, titulky a sociální sítě z něj vytvářejí vlastní příběh.
Možná nám její tělo říká nejvíc o nás
Ne o tom, jak vypadá. O tom, co s námi udělá viditelná ženská sexualita. Jedni ji chtějí oslavovat, druzí trestat, třetí rozebírat a čtvrtí použít jako symbol kulturní války, o kterou sama žena vůbec nežádala.
A mezitím stojí uprostřed skutečný člověk, který se snaží pracovat. Možná tedy nejzajímavější otázka k devětadvacátým narozeninám Sydney Sweeney není, jak její tělo vypadá dnes.
Spíš proč na něj pořád tolik lidí potřebuje mít názor.
Pokud je téma těla citlivé i pro tebe: Komentáře o váze, vzhledu nebo „správném“ těle mohou být mnohem víc než nepříjemná poznámka. Pokud tě vztah k vlastnímu tělu nebo jídlu vyčerpává, omezuje nebo vede k chování, které ti ubližuje, Centrum Anabell nabízí poradenství i krizovou podporu. Linka Anabell je dostupná na čísle 774 467 293.
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