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Fiala na síti. Jeho video prostě zachytilo realitu

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Expremiér Petr Fiala až tak často na sociálních sítcích nevystupuje. Přesto se občas stane, že vydá nějaký post nebo video. To poslední bylo poměrně výmluvné, a tak nějak udeřilo hřebíček na hlavičku. Petr Fiala se zabýval cenami pohonných hmot. Ty jsou v současné době poměrně hojně rozšířeným tématem a není se vůbec čemu divit. Vystřelily neskutečně vysoko a nakupování nafty za 50 korun za litr není příjemné nikomu.
Petr Fiala

Petr Fiala

Zdroj: Petr Fiala/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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