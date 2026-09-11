Fiala na síti. Jeho video prostě zachytilo realitu

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Fiala na síti. Jeho video prostě zachytilo realituPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Expremiér Petr Fiala až tak často na sociálních sítcích nevystupuje. Přesto se občas stane, že vydá nějaký post nebo video. To poslední bylo poměrně výmluvné, a tak nějak udeřilo hřebíček na hlavičku. Petr Fiala se zabýval cenami pohonných hmot. Ty jsou v současné době poměrně hojně rozšířeným tématem a není se vůbec čemu divit. Vystřelily neskutečně vysoko a nakupování nafty za 50 korun za litr není příjemné nikomu.
Petr Fiala
Zdroj: Petr Fiala/Meta
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