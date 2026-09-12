Válka gangů v Libině stála před třinácti lety život mladého muže. Desítky svědků identitu vraha znají, ale zarytě mlčí

Říjnová noc roku 2013 se do historie malé obce na Šumpersku zapsala střelbou a krví. V Libině tehdy padl jeden mrtvý a dva lidé utrpěli zranění. Desítky přímých svědků tohoto vyhroceného sporu svorně mlčí. Uzavřená motorkářská komunita s vlastními tvrdými pravidly totiž odmítá s úřady jakkoliv mluvit a vrah dodnes uniká spravedlnosti.
Noční střet dvou světů
Slavnostní otevření nové klubovny gangu Outlaws v Libině přilákalo na podzim 2013 motorkáře z celé Evropy. Kolem jedné hodiny ranní narušil klidný průběh akce příjezd více než dvaceti aut. Uvnitř seděli členové konkurenční skupiny Hells Angels a zástupci dalších podřízených klubů. Ti považují Českou republiku za své výhradní území a nestrpí tu cizí aktivity. Vyhrocená situace velmi rychle přerostla v agresivní hromadnou bitku, při které vzduchem okamžitě létaly železné tyče, dřevěné obušky, dlouhé násady a baseballové pálky.
Jeden z členů domovských Outlaws v této zcela nepřehledné vřavě vytáhl ostře nabitou zbraň. Vystřelené kulky těžce zranily dva lidi a pro jednoho polského jezdce z tábora Hells Angels měly okamžité fatální následky. Po zvucích střelby vyrazily na místo speciální jednotky ze tří krajů a ospalá vesnice se proměnila v manévrovací prostor pro psovody, pyrotechniky, vyjednavače i kriminalisty. Ochránci zákona zajistili přes sedmdesát stoupenců Outlaws a prověřili pětadvacet příslušníků Hells Angels, samotnou vražednou zbraň ale v okolí nenašli.
Zákon mlčení ztěžuje vyšetřování
Základním stavebním kamenem těchto klubů je pevná vnitřní hierarchie a striktní nepsané dohody. Výslechy cizinců z Norska, Belgie, Francie, Holandska, Ruska, Polska, Slovenska a Maďarska si vyžádaly nasazení celé armády tlumočníků. Zahraniční jezdci s policisty obvykle mluvili, tuzemské skupiny ale jakoukoliv užitečnou komunikaci plně blokovaly. Čeští motorkáři se dokonce zpočátku nechtěli podrobit ani osobním prohlídkám nebo povinným odběrům biologických stop.
Tato specifická a neprostupná komunita si zakládá na řešení veškerých sporů výhradně ve vlastních řadách. „Většina z nich ví, kdo střílel,“ svěřil se tehdy zdroj obeznámený s vyšetřováním v rozhovoru pro deník MF DNES. Každý z přítomných svědků si moc dobře uvědomoval hrozbu tvrdého trestu za zradu svých bratrů. Prozrazení identity střelce by gangy automaticky braly jako zcela neodpustitelné selhání a takového člověka by čekal rychlý konec.
Komplikovaná infiltrace do nitra skupin
Vyšetřovatelé dlouhodobě zkoušejí do tohoto temného prostředí proniknout nejrůznějšími cestami. Kriminalisté úzce spolupracují s republikovým týmem, který se specializuje přímo na monitorování motorkářských komunit. „Policejní práce je v této komunitě velmi náročná, své účty si hodlají vyřizovat sami,“ uvedl k náročnému postupu pátrání kriminalista Martin Nasswettr. Možnosti nasazení tajných agentů a skryté infiltrace hodnotí policie jako extrémně složité a případ se dodnes řadí mezi nevyřešené.
Riziko případné krevní msty v celém regionu ale zůstávalo obrovské. Přesně rok po osudné střelbě se v Libině konal další masivní sraz majitelů silných strojů. Obec tentokrát zažila absolutní uzavření a důslednou policejní kontrolu všech projíždějících vozidel. Zhruba sto padesát rozzuřených příslušníků Hells Angels chtělo do vesnice skutečně dorazit pro odplatu. Masivní přítomnost těžkooděnců je nakonec od akce odradila a celá kolona jezdců se raději pokojně stáhla zpět.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, olomoucky.denik).