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Válka gangů v Libině stála před třinácti lety život mladého muže. Desítky svědků identitu vraha znají, ale zarytě mlčí

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Hromadný střet znepřátelených motorkářských gangů v Libině skončil v roce 2013 smrtí. Desítky přítomných znají jméno střelce, kvůli hrozbě pomsty ale mlčí.
Motorkáři z klubu Hells Angels

Motorkáři z klubu Hells Angels

Zdroj: FOTO:Alex Schmitt, Maxdorf (Pfalz), Deutschland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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