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Česká tenisová hvězda Bedáňová popsala, jak ji táta mlátil. Chtěl nade mnou mít moc

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Daniela Bedáňová, někdejší šestnáctka světového žebříčku WTA, v aktuálním dílu talk show KANÁR+ znovu promluvila o systematickém násilí ze strany otce a trenéra Jana Bedáně.
Česká tenisová hvězda Bedáňová popsala, jak ji táta mlátil. Chtěl nade mnou mít moc

Česká tenisová hvězda Bedáňová popsala, jak ji táta mlátil. Chtěl nade mnou mít moc

Zdroj: Český olympijský tým
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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