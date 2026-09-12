Královna Siniaková opět dobyla US Open. Ve finále si drží úchvatnou bilanci

Pátek 11. září, Arthur Ashe Stadium. Siniaková s Taylor Townsendovou právě ztratily úvodní set 5:7 proti americké dvojici Ashlyn Kruegerová / Robin Montgomeryová. Česká deblová jednička světa udělala při podání na tie-break tři dvojchyby. Vypadalo to na problém. Jenže to, co přišlo potom, patří k nejčistším obratům letošní tenisové sezony: deset vyhraných bodů v řadě, dvojbrejk na startu druhé sady a finální skóre 5:7, 6:0, 6:2.
Bilance, která nemá v moderní éře obdoby
Dvanáct výher z patnácti grandslamových finále ve ženské čtyřhře. Tři porážky přišly na US Open 2017, Australian Open 2021 a US Open 2025. Všechno ostatní Siniaková proměnila: Roland Garros, Wimbledon, Melbourne i New York. V sezoně 2026 měla před newyorským turnajem deblovou bilanci 41:6 a šest titulů. Sedmý přidala na tom největším možném pódiu.
Čísla z finále mluví jasně. Siniaková s Townsendovou ovládly 59,1 % všech odehraných míčů, proměnily šest brejkbolů z jedenácti a ve druhém setu povolily soupeřkám pouhých sedm bodů. Sadu získaly za 24 minut s bilancí jedenáct winnerů ku dvěma nevynuceným chybám.
Dvě partnerky, dva kariérní Grand Slamy
Nejpozoruhodnější na Siniakové není jen počet titulů. Je to schopnost vytvořit grandslamově vítězný pár opakovaně a s naprosto odlišnými spoluhráčkami. S Barborou Krejčíkovou šlo o dlouhodobě sehraný český tandem, sedm společných majorů a dokončený kariérní Golden Slam. S Townsendovou je to jiný příběh: praváčka a levačka, odlišné servisy, větší taktická variabilita. Na Wimbledonu 2024 uspěly prakticky bez společného tréninku.
Od prvního společného majoru na Wimbledonu 2024 k dokončení kariérního Grand Slamu na US Open 2026 uběhlo zhruba 26 měsíců. S Krejčíkovou to trvalo od Roland Garros 2018 do US Open 2022, tedy výrazně déle. Podle WTA se Siniaková stala první hráčkou, která kariérní deblový Grand Slam dokončila se dvěma různými partnerkami. Pro Townsendovou jde o první newyorský titul a zároveň o první americký ženský deblový triumf na US Open od roku 2018.
Kde je Siniaková v české tenisové historii
Po třináctém grandslamovém titulu celkem (12 ve čtyřhře, 1 v mixu na Wimbledonu 2025) se Siniaková ve čtyřhře vyrovnala Janě Novotné. V součtu majorů napříč deblem a mixem ji z českých rodaček předčí Helena Suková se čtrnácti tituly a s velkým odstupem pražská rodačka Martina Navrátilová, která pod americkou vlajkou nasbírala 59 grandslamových trofejí napříč třemi disciplínami.
Siniaková se k těmto jménům propracovala v éře, kdy je deblová konkurence širší a fyzicky náročnější než kdykoli dřív. A na rozdíl od legend minulosti to dokázala s více než jednou partnerkou na absolutní špičce.
Co bude dál
Obě hráčky po finále mluvily o tom, že svůj strop ještě nevidí. Další program se bude odvíjet od asijské části sezony, China Open v Pekingu startuje 30. září, a pár má jistou účast na WTA Finals. V týmovém kontextu čeká Česko 22. září čtvrtfinále Billie Jean King Cupu proti Británii, konkrétní nominace ale zatím potvrzena nebyla.
Dvanáct grandslamových titulů ve čtyřhře, dvě spoluhráčky, dva kariérní Grand Slamy. Siniaková nedominuje deblu náhodou. Dělá to systematicky, s kýmkoli vedle sebe.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný