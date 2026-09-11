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Podvádějte jako o život: Zdeptaný Trump nutil poloprázdnou halu přísahat věrnost a otevřeně vyzýval k podvodům

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Dennívýzva
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Prezidentská panika z neodvratného volebního debaklu dosáhla v Texasu absolutního dna. Během druhého večera propadáku přezdívaného republikánský sjezd v Dallasu zašel osmdesátiletý Donald Trump ještě dál než u svých předchozích slibů. Tváří v tvář hrozbě ztráty obou komor Kongresu vyzval své skalní příznivce, aby zvedli ruce a hromadně s ním odříkali bizarní přísahu. V ní po nich otevřeně požadoval, aby šli k volbám bez ohledu na registraci a podváděli jako o život.
trump

trump

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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