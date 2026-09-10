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Pět tisíc dolarů za hlas a poloprázdná aréna: Zoufale nepopulární Trump v Dallasu uplácel voliče

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Hroutící se preference a hrozba drtivé porážky v podzimních volbách dovedly Donalda Trumpa k naprosto bezprecedentnímu politickému zoufalství. Na mimořádném poločasovém sjezdu republikánů v Dallasu, který měl být demonstrací síly, vytáhl osmdesátiletý prezident slib za více než bilion dolarů. Každému dospělému Američanovi bez okolků nabídl dividendu ve výši pěti tisíc dolarů, pokud republikáni udrží kontrolu nad oběma komorami Kongresu.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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