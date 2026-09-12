EU mění pravidla pro fotovoltaiku a solární panely. Česko čeká obrovská změna

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Ještě před deseti lety byly solární panely na střeše rodinného domu spíš výjimkou než pravidlem. Dnes už je situace jiná – lesklé desky pokrývají tisíce českých střech a jejich majitelé sklízejí úspory na účtech za elektřinu. Zatím šlo vždy o svobodné rozhodnutí, kalkulaci návratnosti a osobní zájem o energetickou soběstačnost. Tato éra dobrovolnosti však pomalu končí.
V dohledné budoucnosti se z fotovoltaiky stane pevně daný požadavek pro každou novou stavbu. Impulz k této radikální změně přichází přímo z Bruselu, kde Evropský parlament na jaře 2024 schválil revizi stavební směrnice o energetické náročnosti budov. Celá strategie navazuje na plán REPowerEU, jehož hlavním cílem je ukončit závislost evropského prostoru na dovozu fosilních paliv – především ruského plynu a ropy.
Rok 2030 jako zlomový okamžik pro rodinné domy
Pro běžného stavebníka je nejdůležitějším milníkem 1. leden 2030. Od tohoto data bude platit povinnost instalovat fotovoltaické panely na každou novou obytnou budovu, u níž bude žádost o stavební povolení podána právě po začátku tohoto roku. Směrnice je pro členské státy závazná, avšak jednotlivé země si mohou upravit konkrétní formu zavedení do svých vnitrostátních zákonů. Česká republika musí nová pravidla zapracovat do domácí legislativy nejpozději do května 2026.
Kolem chystaných pravidel panují obavy, zda lidé nebudou nuceni montovat solární panely za každou cenu, bez ohledu na realitu a finanční možnosti. Pravidla však s těmito situacemi počítají. Povinnost platí pouze tehdy, je-li instalace technicky proveditelná a ekonomicky odůvodněná. Pokud má stavba nevhodnou orientaci střechy, permanentní zastínění okolními domy nebo stromy, případně statika neumožňuje dodatečné zatížení, povinnost se na ni neuplatní.
Zároveň platí zásadní pravidlo, že nová legislativa se nevztahuje zpětně na stávající rodinné domy. Kdo dům postavil dříve nebo jej dokončí před stanoveným termínem, nemusí mít obavy, že by mu úřady po roce 2030 nařídily dodatečnou montáž fotovoltaiky. Rozhodnutí o modernizaci staršího bydlení zůstává i nadále plně v rukou majitele nemovitosti.
Firmy a úřady na řadě mnohem dříve
Zatímco rodinné a bytové domy mají čas na přípravu až do konce desetiletí, komerční sektor se musí připravit mnohem rychleji. Pro podnikatelské a firemní stavby začínají přísnější nároky platit již o několik let dříve. Vůbec prvním milníkem směrnice je povinnost instalovat solární panely na všechny nové veřejné a komerční budovy s užitnou plochou nad 250 m², a to již od 31. prosince 2026.
Nové firemní budovy budou muset integrovat solární technologie při podání žádosti o stavební povolení od 1. ledna 2027, samozřejmě za předpokladu technické vhodnosti. Stávající budovy pro podnikání o ploše přesahující 500 m² čeká povinnost od 1. ledna 2028, pokud u nich majitel zahájí větší rekonstrukci nebo práce vyžadující úřední povolení, například zásadní obnovu střešního pláště.
Stranou nezůstává ani státní a komunální správa. Školy, nemocnice, úřady či jiné veřejné objekty budou na solární zdroje přecházet v několika vlnách, odstupňovaných podle celkové podlahové plochy. Největší komplexy s plochou nad 2 000 m² vstoupí do nového režimu od 1. ledna 2028. Středně velké veřejné budovy s plochou nad 750 m² budou následovat od 1. ledna 2029. Menší objekty s výměrou nad 250 m² se k pravidlům připojí k 1. lednu 2031.
Tento fázovaný přístup dává správcům veřejných rozpočtů prostor na plánování investic a přípravu projektové dokumentace, aniž by došlo k náhlému zahlcení trhu.
Konec éry plynových kotlů
Směrnice o energetické náročnosti budov vedle solárních panelů ukládá členským státům povinnost naplánovat kompletní odklon od vytápění budov fosilními palivy do roku 2040. To znamená konec klasických plynových kotlů a výraznou orientaci na lokální obnovitelné zdroje energie. Nové stavby budou muset splňovat požadavek na nulové emise, což s sebou přináší zásadní proměnu celého stavebního sektoru.
Instalace panelů přímo na budovách představuje logický krok k moderní energetice. Vlastní vyrobená elektřina nabízí široké spektrum využití přímo v místě vzniku. Dokáže zajistit běžný chod domácích spotřebičů a osvětlení, pohánět tepelné čerpadlo určené pro vytápění a ohřev vody, nebo sloužit pro dobíjení rodinného elektromobilu.
Pokud dům vyprodukuje více energie, než kolik dokáže v danou chvíli spotřebovat, otevírají se další cesty jejího využití: uložení do domácích bateriových úložišť pro spotřebu ve večerních hodinách nebo při zatažené obloze, sdílení elektřiny s dalšími objekty, rodinnými příslušníky či sousedy v rámci moderních komunitních sítí, nebo odeslání přebytků do distribuční soustavy a jejich přímý odprodej dodavatelům energií.
Právě díky této flexibilitě se solární řešení těší vysoké oblibě už dnes, kdy žádná povinnost neplatí. Roste zájem nejen o klasické střešní elektrárny, ale také o menší systémy na rekreačních chalupách a chatách či dokonce o kompaktní solární sestavy montované na balkonech městských bytů. Blížící se termíny představují jasný signál, kam se evropské stavitelství ubírá – budovy se postupně promění z pasivních spotřebitelů energie v aktivní jednotky, které si podstatnou část svých energetických potřeb dokážou vygenerovat samy.
Zdroje článku: dumazahrada.cz, energozrouti.cz, novinky.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková